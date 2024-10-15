«Открытое горение ликвидировано»: в МЧС сообщили, что вспыхнуло в «Сан-Сити» в Новосибирске

Посетителей и работников из здания оперативно эвакуировали Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области











В Новосибирске в торговом центре «Сан-Сити» загорелся ресторан. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. Инцидент произошел сегодня, 15 октября, в 08:53. Поступило сообщение о дыме на кровле.

— Во время разведки пожарные обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке в одном из ресторанов на первом этаже. Открытое горение ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что представители администрации объекта самостоятельно провели эвакуацию посетителей и работников. В здании также сработала система пожаротушения.

В «Сан-Сити» корреспонденту НГС подтвердили, что эвакуация была проведена из-за срабатывания сигнализации.

Дым был виден далеко Источник: Стас Соколов / NGS.RU