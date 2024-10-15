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Происшествия ДТП почти полностью парализовало движение на Мочищенском шоссе — затор растянулся на несколько километров

ДТП почти полностью парализовало движение на Мочищенском шоссе — затор растянулся на несколько километров

В Новосибирске собралась пробка длиной в 5 километров

1 962
11 комментариев

ДТП заняло две полосы

В Новосибирске утром 15 октября собралась огромная пробка на Мочищенском шоссе. Как сообщают читатели НГС, это произошло из-за ДТП.

— На Мочищенском шоссе в сторону города стоим без движения уже минут 20. На пешеходном переходе авария такая, что только высокие проедут, — сообщил читатель НГС Павел. — Объезжают только по обочине, реально надо быть высоким.

Сейчас пробка составляет около 5 километров. Проехать не могут водители ни с 1-го Мочищенского шоссе, ни с улицы Кедровой.

Пробка на шоссе

Водителям приходится ждать

Вчера в Новосибирске на улице Большевистской образовалась пробка протяженностью пять километров.

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Мочищенское шоссе ДТП Пробка Затор Заельцовский район Новосибирска
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Комментарии
11
TheBestOfTheBestOfTheBest
29 минут
Причиной мог стать перепад асфальта от снятия фрезой. В этом случае нужно подавать в суд на дорожников. У нас любят расковырять и заделать через месяц.
ПРО
25 минут
Там рядом, на краснояровском шоссе поставили высоченные бордюры на очень узкой проезжей части. Ждём коллапс
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