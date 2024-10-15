ДТП почти полностью парализовало движение на Мочищенском шоссе — затор растянулся на несколько километров

ДТП заняло две полосы Источник: читатель НГС Павел











В Новосибирске утром 15 октября собралась огромная пробка на Мочищенском шоссе. Как сообщают читатели НГС, это произошло из-за ДТП.

— На Мочищенском шоссе в сторону города стоим без движения уже минут 20. На пешеходном переходе авария такая, что только высокие проедут, — сообщил читатель НГС Павел. — Объезжают только по обочине, реально надо быть высоким.

Сейчас пробка составляет около 5 километров. Проехать не могут водители ни с 1-го Мочищенского шоссе, ни с улицы Кедровой.

Пробка на шоссе Источник: читатель НГС Павел











Водителям приходится ждать Источник: 2ГИС









