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Происшествия 17-летняя сибирячка на самокате сбила девушку в центре Новосибирска — пострадавшая в больнице

17-летняя сибирячка на самокате сбила девушку в центре Новосибирска — пострадавшая в больнице

Пешеход шла в одном направлении с самокатчиком

1 766
19 комментариев

ДТП произошло на тротуаре

В центре Новосибирска на улице Орджоникидзе 17-летняя девушка сбила женщину, которая шла с ней в одном направлении. ДТП произошло вчера, 14 октября, вечером.

— В результате ДТП 25-летняя пешеход доставлена в медучреждение с различными травмами, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска. — На месте ДТП работал наряд ДПС.

В полиции добавили, что по п. 24.6 ПДД «Дополнительные требования к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности» самокатчик должен спешиться, если мешает пешеходам. Именно пешеходы имеют приоритет в движении по тротуару.

Вечером 29 сентября в центре Новосибирска водитель автомобиля сбил подростков на электросамокате.

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Комментарии
20
МАРГО
9 минут
Безумцы! Я обычно не желаю людям зла, но вот тем, кто позволил гражданам управлять этими неповоротливыми монстрами на тротуарах, виляя между пешеходами - желаю. Из-за вас страдают и получают увечья обычные пешеходы, в том числе дети! Это непростительно.
Гость
38 минут
Достали эти самокатчики может уже пора наводить порядок ведь в основном покатушки устраивает молодежь пусть ходят пешком полезно
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