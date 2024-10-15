17-летняя сибирячка на самокате сбила девушку в центре Новосибирска — пострадавшая в больнице

В центре Новосибирска на улице Орджоникидзе 17-летняя девушка сбила женщину, которая шла с ней в одном направлении. ДТП произошло вчера, 14 октября, вечером.
— В результате ДТП 25-летняя пешеход доставлена в медучреждение с различными травмами, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска. — На месте ДТП работал наряд ДПС.
В полиции добавили, что по п. 24.6 ПДД «Дополнительные требования к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности» самокатчик должен спешиться, если мешает пешеходам. Именно пешеходы имеют приоритет в движении по тротуару.
Вечером 29 сентября в центре Новосибирска водитель автомобиля сбил подростков на электросамокате.