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Происшествия Бросила новорожденного в унитазе — россиянка родила в аэропорту Турции и оставила ребенка в туалете

Бросила новорожденного в унитазе — россиянка родила в аэропорту Турции и оставила ребенка в туалете

Младенца удалось спасти благодаря уборщице

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57 комментариев

Россиянка родила в туалете для инвалидов

Россиянка бросила новорожденного в туалете аэропорта Антальи (Турция). Ее задержала полиция при попытке покинуть страну.

— Вечером уборщица обнаружила новорожденного ребенка в туалете для инвалидов, — уточняет издание Hurriet. Младенец находился внутри унитаза. О своей находке она сообщила службе безопасности.

Туристка, бросившая новорожденного, вместе с другой женщиной ринулись к паспортному контролю. Они пытались попасть на стойку регистрации за 12 минут до того, как младенца обнаружили, пишет Haber7.com. Однако охрана аэропорта их задержала.

Телеканал Halk TV сообщает, что это 18-летняя девушка и ее 47-летняя мать. Во время задержания они ожидали рейса, направляющегося в Москву.

Ребенок выжил. На месте ему оказали первую помощь, а затем передали медикам.

По данным РБК, генконсульство России в Анталье поддерживает связь с матерью новорожденного. Она и ребенок находятся в больнице.

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Вот так, теперь ни Камаля Йылдыза, ни маткапитала...
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