Вытащили на носилках: новосибирец на мотоцикле улетел в овраг — его передали бригаде скорой

Водитель мотоцикла улетел в овраг в Новосибирской области. О происшествии сообщили в аварийно-спасательной службе региона.
Как рассказали в ведомстве, инцидент случился в селе Новолуговое. Спасатели выезжали на место происшествия — известно, что мотоциклист упал в овраг и получил травмы при обвале грунта.
— Пострадавший извлечен из оврага на носилках при помощи альпинистского снаряжения, — сообщили в ведомстве.
В сообщении сказано, что поисково-спасательные работы проводились около трех часов. Сибиряка передали бригаде скорой медицинской помощи.
В сентябре пожарные спасли семью с ребенком из горящей квартиры. Пожар произошел в доме на проспекте Дзержинского.