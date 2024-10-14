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Происшествия Вытащили на носилках: новосибирец на мотоцикле улетел в овраг — его передали бригаде скорой

Вытащили на носилках: новосибирец на мотоцикле улетел в овраг — его передали бригаде скорой

На место выезжали спасатели

2 052
8 комментариев

Пострадавшего передали медикам

Водитель мотоцикла улетел в овраг в Новосибирской области. О происшествии сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Как рассказали в ведомстве, инцидент случился в селе Новолуговое. Спасатели выезжали на место происшествия — известно, что мотоциклист упал в овраг и получил травмы при обвале грунта.

— Пострадавший извлечен из оврага на носилках при помощи альпинистского снаряжения, — сообщили в ведомстве.

В сообщении сказано, что поисково-спасательные работы проводились около трех часов. Сибиряка передали бригаде скорой медицинской помощи.

В сентябре пожарные спасли семью с ребенком из горящей квартиры. Пожар произошел в доме на проспекте Дзержинского.

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Комментарии
8
Zemb
41 минута
фуфайку одел? насморка нет?
Гость
1 час
Ездил на всяких средствах передвижения. От велосипеда до КамАЗа
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