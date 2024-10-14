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Происшествия Кричала, что изнасиловали: пассажирка устроила истерику в метро — она билась ногами и распылила перцовку

Кричала, что изнасиловали: пассажирка устроила истерику в метро — она билась ногами и распылила перцовку

В новосибирском метро девушка устроила дебош и заявила об изнасиловании

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26 комментариев

Очевидцы сняли произошедшее на видео

В Новосибирске сегодня, 14 октября, пассажирка метро устроила истерику на станции. Она кричала, что ее изнасиловали, валялась на полу и отпинывалась от людей, которые пытались привести ее в чувства. Инцидент сняли на видео.

Согласно информации из телеграм-канале «АСТ-54 Black», девушка сначала билась головой и ногами в дверь вагона, а затем также распылила перцовый баллон.

— Всем пассажирам пришлось сойти на станции «Октябрьская», так как дышать было невозможно. На платформе мужчины её удерживали до прихода сотрудников полиции, — заявил очевидец.

Девушку задержали

На кадрах видно молодую девушку, которую держат на полу станции метрополитена. Сибирячка говорит, что ей плохо, и просит вызвать скорую. Девушка также заявляет об изнасиловании.

— Пожалуйста, отпусти. Я ненавижу мужиков, — говорит девушка на видео.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области объяснили НГС, что сообщение о происшествии в полицию на метрополитене поступало.

— Сотрудники полиции задержали гражданку. В ближайшее время она будет передана в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

В конце сентября житель Новосибирска сообщил о том, что неизвестный распылил слезоточивый газ в метро. На место приезжали полицейские.

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Комментарии
26
Татьяна 53
20 минут
Чего только не бывает на белом свете.
Гость
21 минута
Это бабы. Ничего удивительного
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