Кричала, что изнасиловали: пассажирка устроила истерику в метро — она билась ногами и распылила перцовку

В Новосибирске сегодня, 14 октября, пассажирка метро устроила истерику на станции. Она кричала, что ее изнасиловали, валялась на полу и отпинывалась от людей, которые пытались привести ее в чувства. Инцидент сняли на видео.
Согласно информации из телеграм-канале «АСТ-54 Black», девушка сначала билась головой и ногами в дверь вагона, а затем также распылила перцовый баллон.
— Всем пассажирам пришлось сойти на станции «Октябрьская», так как дышать было невозможно. На платформе мужчины её удерживали до прихода сотрудников полиции, — заявил очевидец.
На кадрах видно молодую девушку, которую держат на полу станции метрополитена. Сибирячка говорит, что ей плохо, и просит вызвать скорую. Девушка также заявляет об изнасиловании.
— Пожалуйста, отпусти. Я ненавижу мужиков, — говорит девушка на видео.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области объяснили НГС, что сообщение о происшествии в полицию на метрополитене поступало.
— Сотрудники полиции задержали гражданку. В ближайшее время она будет передана в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
В конце сентября житель Новосибирска сообщил о том, что неизвестный распылил слезоточивый газ в метро. На место приезжали полицейские.