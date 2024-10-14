«Затолкали без сознания в машину»: группа мужчин избила новосибирца в одном из дворов

Нападавшие угрожали расправой соседям и прохожим Источник: Инцидент Новосибирск / Vk.com











Вечером 13 октября группа мужчин избила новосибирца во дворе дома № 13 на Виктора Уса, после чего затолкала в машину и увезла в неизвестном направлении. Это произошло около 19:00, рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Что стало причиной конфликта — неизвестно.

— Несколько мужчин на газоне избили, возможно, зарезали человека. Точной информацией не владеем, но в их криках употреблялись данные фразы. И девушка умоляла не трогать лежачего мужчину по имени Артем, — рассказали очевидцы.

Источник: Инцидент Новосибирск / Vk.com

Жильцам дома и прохожим, которые обращали внимание на потасовку, агрессоры также угрожали расправой.

— Сообщения в полицию о конфликте, произошедшем в Кировском районе на улице Виктора Уса, поступали. На место прибыли сотрудники полиции, но никого из конфликтующих обнаружено не было, — рассказали редакции НГС в пресс-службе регионального МВД.

В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.