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Происшествия Переломали ноги — на съемках фильма в Ленинградской области десятки людей провалились под платформу поезда

Переломали ноги — на съемках фильма в Ленинградской области десятки людей провалились под платформу поезда

Режиссер картины тоже пострадал

634
6 комментариев

Платформа провалилась под актерами

В Лужском районе Ленинградской области во время съемок фильма провалились декорации — платформа, на которой актеры ждали поезд. Есть пострадавшие.

— Это случилось на последнем дубле, — сообщили 47.RU в экстренных случаях.

Инцидент произошел на съемочной площадке фильма «Василий Теркин», пишет telegram-канал «112». Режиссер картины Карен Геворкян тоже пострадал.

— Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой, — сообщил Shot Геворкян. Режиссер отделался легкими травмами.

Это был последний съемочный день. Геворкян заявил, что останавливать производство картины из-за инцидента не будут.

Предварительно, три человека находятся в тяжелом состоянии. По данным СМИ, пострадала массовка, которую набирали среди жителей района. По данным Baza, с платформы упали около 30 человек, включая детей, а пострадали минимум 15 из них. У большинства переломы ног. Им оказывают помощь. Официальных комментариев по поводу инцидента еще не было.

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Комментарии
7
alippa
6 минут
Геворкяну в его 83 самое время с платформы падать?
23354234523
4 минуты
Бастрыкин возбудился?
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