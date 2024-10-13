Переломали ноги — на съемках фильма в Ленинградской области десятки людей провалились под платформу поезда

В Лужском районе Ленинградской области во время съемок фильма провалились декорации — платформа, на которой актеры ждали поезд. Есть пострадавшие.
— Это случилось на последнем дубле, — сообщили 47.RU в экстренных случаях.
Инцидент произошел на съемочной площадке фильма «Василий Теркин», пишет telegram-канал «112». Режиссер картины Карен Геворкян тоже пострадал.
— Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой, — сообщил Shot Геворкян. Режиссер отделался легкими травмами.
Это был последний съемочный день. Геворкян заявил, что останавливать производство картины из-за инцидента не будут.
Предварительно, три человека находятся в тяжелом состоянии. По данным СМИ, пострадала массовка, которую набирали среди жителей района. По данным Baza, с платформы упали около 30 человек, включая детей, а пострадали минимум 15 из них. У большинства переломы ног. Им оказывают помощь. Официальных комментариев по поводу инцидента еще не было.