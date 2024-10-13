«Он давил на меня, выбивая деньги»: сибирячка влюбилась в криптомачо из Дубая и отдала ему миллион — история «развода»

Как желание обеспечить себе финансовую подушку превратилось в миллионный долг Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Каждый день мы читаем в интернете истории о том, как кто-то в очередной раз стал жертвой мошенников. Огромные долги, проданные машины, переписанные квартиры — обманщики преисполнились в своем мастерстве. Они ловко манипулируют, надавливают на слабые точки, заманивают жертву все глубже в паутину. Жительница Новосибирска Анастасия была предупреждена, не по наслышке знала о чужом неудачном опыте, но не предполагала, что попадет в неприятности сама. Женщина решила заработать на криптовалюте, очарованная ухажером из интернета, и в итоге осталась одна с миллионным долгом. Она рассказала свою историю НГС.

Пассивный доход

С Русланом Анастасия познакомилась в интернете. Мужчина написал ей в Telegram и начал задавать вопросы о путешествии в Таиланд: его интересовали красивые локации, расходы и прочие моменты, которые пригодятся туристу для будущего отдыха. Настя, неоднократно бывавшая в Азии, без задней мысли поделилась опытом.

Завязалась переписка. Диалоги увлекли Анастасию — она посчитала Руслана интересным собеседником. Мужчина рассказал, что живет в Дубае, работает в сфере недвижимости, а его хобби — криптобизнес. Уже на этом этапе женщине следовало бы заподозрить неладное и прекратить общение, но она решила продолжить и даже проявила искренний интерес к торгам на бирже.

— Он спрашивал меня, чем я занимаюсь. Я рассказала, что не работаю, меня обеспечивает муж, у меня все есть. В ответ он бросил, что, по его мнению, это скучно и не интересно, предложил мне заняться инвестициями. Сказал, имеет 50–100 тысяч рублей в месяц от пассивного дохода, — вспоминает женщина.

У Анастасии внутри что-то щелкнуло: ей захотелось попробовать, доказать, что она сама способна заработать деньги и обеспечить себе финансовую подушку. Так совпало, что за некоторое время до предложения Руслана она обсуждала с мужем криптовалюту и получила от него предостережение: не лезть ни в коем случае, ведь в этой сфере огромное количество мошенников. Анастасия не послушалась.

Красивая картинка

Руслан объяснил, какое приложение нужно скачать, посоветовал для первого раза вложить 50 тысяч рублей, не забывая при этом рассказывать о своем первом опыте — тоже начинал с малого. Разумеется, у криптобизнесмена есть наставник, который невероятно загружен работой и новеньких в команду не берет. Руслан пообещал замолвить словечко за Анастасию.

— Я созвонилась с этим наставником, его зовут Артем. Мы поговорили. В процессе разговора он сообщил, что ему не интересно работать с маленькой суммой, что 50 тысяч — это несерьезно, предложил добавить еще 100 тысяч, — рассказывает Анастасия.

Женщина взяла деньги из отложенной заначки. Признаётся, что сама не понимает, как повелась на уговоры: по ее словам, оба парня обладают тонким психологическим мастерством.

— За неделю я подняла 100 тысяч рублей. Нет бы мне вывести эти деньги, проверить биржу… Не знаю, почему я так не сделала, — вздыхает Анастасия.

Общение с криптовалютчиками казалось ей реальным, как и биржа, на которой они работали.

— Я думаю, у них действительно есть офис в Дубае, и они там сидят, — предполагает она и подкрепляет свою версию тем, что общение с Русланом у нее происходило в режиме реального времени. Настя отдыхала в Эмиратах и узнавала местность по фотографиям, которые ей присылал мужчина, хвастаясь красивой дорогой жизнью.

Вскоре переписка с ним перешла в иной формат — Руслан начал ухаживать, говорить комплименты. Тон с дружеского сменился на романтичный. Мужчина даже обещал забрать Настю к себе в Дубай. Женщина с тоской в голосе признает: да, клюнула, повелась, сглупила.

— Муж постоянно на работе, сын уже вырос. А я будто потерялась, — оправдывается она.

Романтичная переписка с мужчиной, который проявлял к ней повышенное внимание и заботу, взбодрила ее, будто оживила. Сейчас Анастасия корит себя за проявление слабости, но считает нужным предупредить других женщин: мошенники ловко пользуются слабостями, входят в доверие, манипулируют.

Игра на миллион

Увидев первый внушительный результат (пусть даже сума существовала только в виде числа на экране телефона), Анастасия воодушевилась. Аргумент в пользу продолжения торгов был убедительным — приближался листинг.

Листинг — это добавление цифровой валюты в перечень торговых пар конкретной биржи. После листинга на известной платформе популярность валюты возрастает, что способствует повышению ее цены.

— Как они мне объяснили, я смогу поднять сумму в два, три, а то и четыре раза больше той, что вложу. И чем больше я инвестирую, тем больше заработаю. Руслан в красках рассказывал, как вложил 2 миллиона, а заработал 7 миллионов. Заработанное вывел и вложил деньги в недвижимость — звучало очень убедительно, — объясняет Настя.

Анастасия до последнего не хотела верить, что попалась на развод мошенников Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В мобильном приложении банка для Анастасии висело предложение: кредит на сумму один миллион рублей. Пара кликов — и деньги зачислили на счет. «Коллеги» уверили ее, что если взять кредит и погасить его в течение 14 дней, то комиссия будет совсем маленькая, в противном случае сумма к возврату у Анастасии — полтора миллиона.

— Не знаю, как так вышло. Я всегда была уверена в том, что кредиты брать нельзя, никогда не думала, что смогу стать жертвой мошенников, что попадусь. Быстрее, быстрее — подгоняли, я действовала по их инструкции, будто под гипнозом, ты как будто спишь. Объяснить разумному человеку, как это происходит, невозможно, — описывает свои чувства женщина.

Анастасия попробовала перевести сумму на указанный счет, но банки транзакцию отклоняли — сумма слишком большая.

— Я дробила ее, пробовала делать переводы через другие банки. На вопросы сотрудников службы безопасности отвечала: «на товар». Руслан и Артем запретили говорить, что это на крипту, — рассказывает неудачливая брокер.

Перевести деньги удалось через дропперов (они проводят банковские операции незаконным путём). Пока длилась эта процедура, Руслан все время был на связи с Настей и сыпал красивыми фпазами в духе «люблю, куплю, ты самая лучшая».

Как позже выяснилось, страница биржи, на которую женщина зачислила деньги, оказалась фейковой. Еще не зная об этом, она начала писать партнерам, спрашивать, какой результат получился после листинга.

— Руслан резко заболел, сказал, ковид, лежит в больнице. Артем поздравил меня с результатом, сказал, что я подняла примерно 3,5 миллиона, деньги висят на счету, — говорит Анастасия.

Чтобы вывести доход, якобы нужно было заплатить комиссию, 10%. Опять же, не изучив вопрос, не спросив у более опытных знакомых, Анастасия пошла к компаньонам мужа просить денег в долг. Те разумно ответили: без согласия мужа не дадим, сумма большая.

В это время сибирячка отдыхала с семьей в Турции, и отпуск был испорчен: она переживала, волновалась и уже догадалась, что ее обманули: такой большой комиссии не существует. Настя два дня проплакала, боясь рассказать супругу о том, что натворила.

— Я тянула. Артем давил на меня, выбивая деньги: говорил, что я плохо поработала, оказывал психологическое насилие. Тон переписки с Русланом резко сменился на холодный — ни сердечек, ни комплиментов. Из любимой и красивой я стала глупой и надоедливой, так как задавала слишком много вопросов, — рассказывает она.

Скандала с мужем в итоге избежать не получилось. Ругались, говорит женщина, эмоционально: со слезами, криками, вспышками агрессии. Анастасия призналась в том, что попалась на крючок мошенников, взяла кредит и осталась в итоге ни с чем.

— Прилетев в Новосибирск, я сразу пошла в полицию. Звала с собой подругу — ее сын тоже нарвался на мошенников. Столько людей на этом погорело, продавали кто квартиры, кто машины. Им стыдно, молчат. Я молчать не стала, — говорит Анастасия.

Переписку с обоими криптовалютчиками Настя все еще ведет, все их данные и скриншоты переписок она отдала в руки полиции. Руслан в ожидании денег, по ее словам, снова стал милым и прислал ей извинительный букет.

В полиции сибирячке честно сказали, что такие дела крайне редко завершаются успешно. Корреспондент НГС направила запрос в ГУ МВД по региону, чтобы уточнить, часто ли новосибирцы становятся жертвами мошенников и какова вероятность того, что преступную схему раскроют, а ее участников призовут к ответственности. На момент публикации ответ не поступил.

Анастасия же смирилась с тем, что свои деньги она потеряла и теперь ей придется выплачивать кредит. Некоторое время отношения с супругом были напряженными, но они все же помирились. Женщина постепенно приходит в себя и своей историей хочет предостеречь других не вступать в переписки с подобными криптомачо и не вестись на комплименты и картинки красивой жизни.

«Альтернатив нет»

Клинический психолог Юлия Деревяга говорит, что финансово обеспеченные люди точно так же не защищены от подобных ловушек мошенников: здесь ключевую роль играют иные неудовлетворенные потребности.

— Мошенники ловко давят на самые болезненные точки. Сначала они создают иллюзию заботы и внимания: красивые комплименты, заверения, что именно с ним жизнь станет ярче. В «жертве» в этот момент возникает отклик, ведь она уже долгое время находится в поиске объекта, способного заменить родителя, — объясняет психолог.

Сначала таким объектом для женщины становится муж, частично подходящий и обеспечивающий финансовую заботу. Дальше женщина сталкивается с ощущением недостаточности и ищет нового. Мошенники знают этот механизм и ловко подыгрывают.

Правозащитник компании «Комфорт» Евгений Казанцев говорит, что если человек оказался жертвой мошенников, то самый верный вариант — идти в полицию. Выводить преступников на чистую воду самостоятельно — дело бессмысленное и нервозатратное.

— Можно звонить следователю, уточнять как продвигается дело, выяснять подробности., как планируют работать. Альтернатив нет. Уехавший поезд не догонишь, к сожалению, — говорит Евгений Казанцев.

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