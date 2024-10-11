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В столичный суд доставили главу «РАТМ-Холдинга» — в чём его подозревают. Онлайн

Заседание пройдет в Лефортовском суде Москвы

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9 комментариев

11 октября в Лефортовский суд Москвы должны доставить известного предпринимателя из Новосибирска Эдуарда Тарана. Источник НГС связывает задержание сибиряка с делом экс-зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха — его арестовали накануне. О том, что происходит в суде, НГС рассказывает в режиме онлайн.

Анастасия Хрипушина

В пятницу, 11 октября, в ТАСС сообщили об избрании меры пресечения еще одному фигуранту дела замглавы АСВ Александра Попелюха.

По данным агентства, Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест арбитражного управляющего Дмитрия Воронина, участвовавшего в процедуре банкротства «ВДТ Строй».

Со ссылкой на «Коммерсантъ» в агентстве добавили, что Воронин вместе с Попелюхом проходят по одному делу о мошенничестве.

Анастасия Хрипушина

— Таран доставлен в Лефортовский суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по делу пройдет в закрытом режиме, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Анастасия Хрипушина

Гендиректор «Ратм-Холдинга» Эдуард Таран доставлен в Лефортовский суд Москвы для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Анастасия Хрипушина

Избрание меры пресечения проходит в закрытом режиме, сообщает корреспондент MSK1.RU. Первого человека завели в зал в маске и капюшоне — журналистов в помещение не пустили. О результатах рассмотрения пока ничего не известно.

По словам корреспондента, в зале оказался Тарабрин А. Н. 11 октября издание «Коммерсантъ» сообщило, что, кроме Эдуарда Тарана, в Москве был задержан новосибирский предприниматель Аркадий Тарабрин.

Анастасия Хрипушина

Немного подробнее об аресте экс-зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха. Издание РБК заявляет, что претензии к Попелюху возникли на основе банкротства «ВДТ-Строй», причиной которого стала задолженность перед «Межтопэнергобанком».

В результате банку отошел построенный фирмой аквапарк «Аквамир», который был оформлен в качестве залога. «Межтопэнергобанк» с 2017 года находился в конкурсном управлении Агентства страховых вкладов, управление аквапарком также перешло в ведение АСВ.

Агентство якобы перепоручило дела «Аквамира» организации, которая, по версии следствия, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости.

В результате, уверены силовики, реальные доходы от деятельности аквапарка скрывались, ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 200 миллионов рублей.

Источник НГС считает, что одним из фигурантов ситуации с аквапарком рассматривается Эдуард Таран.

Анастасия Хрипушина

Редакция НГС составила профайл на Эдуарда Тарана, в котором можно проследить его путь от обычного студента НЭТИ до олигарха. Сибиряк родился в 1967 году в Новосибирске.

10 октября также стало известно, что в Москве был арестован экс-зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх. Сегодня он является заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Задержание Эдуарда Тарана с большой долей вероятности связано с ситуацией вокруг аквапарка «Аквамир» и арестом Александра Попелюха, считает источник НГС.

Анастасия Хрипушина

Напомним, о задержании Эдуарда Тарана стало известно 11 октября. Оперативные действия, по данным источника НГС, провели днем ранее в Москве.

Анастасия Хрипушина

Как сообщает журналист, съемку запретили.

Анастасия Хрипушина

На месте находится корреспондент MSK1.RU. По его словам, адвокаты Эдуарда Тарана уже в здании суда.

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Комментарии
10
mr.Mister.
44 минуты
Да кстати. Витя Витенька Витюшка!! Как твоё здоровье как зрение??
Гость
57 минут
По сравнению с нефтегазовыми Олигархами из Столиц этот мелкий Лавочник...🤣🤣🤣🤣
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