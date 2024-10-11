В столичный суд доставили главу «РАТМ-Холдинга» — в чём его подозревают. Онлайн

11 октября в Лефортовский суд Москвы должны доставить известного предпринимателя из Новосибирска Эдуарда Тарана. Источник НГС связывает задержание сибиряка с делом экс-зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха — его арестовали накануне. О том, что происходит в суде, НГС рассказывает в режиме онлайн.
В пятницу, 11 октября, в ТАСС сообщили об избрании меры пресечения еще одному фигуранту дела замглавы АСВ Александра Попелюха.
По данным агентства, Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест арбитражного управляющего Дмитрия Воронина, участвовавшего в процедуре банкротства «ВДТ Строй».
Со ссылкой на «Коммерсантъ» в агентстве добавили, что Воронин вместе с Попелюхом проходят по одному делу о мошенничестве.
— Таран доставлен в Лефортовский суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по делу пройдет в закрытом режиме, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Гендиректор «Ратм-Холдинга» Эдуард Таран доставлен в Лефортовский суд Москвы для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Избрание меры пресечения проходит в закрытом режиме, сообщает корреспондент MSK1.RU. Первого человека завели в зал в маске и капюшоне — журналистов в помещение не пустили. О результатах рассмотрения пока ничего не известно.
По словам корреспондента, в зале оказался Тарабрин А. Н. 11 октября издание «Коммерсантъ» сообщило, что, кроме Эдуарда Тарана, в Москве был задержан новосибирский предприниматель Аркадий Тарабрин.
Немного подробнее об аресте экс-зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха. Издание РБК заявляет, что претензии к Попелюху возникли на основе банкротства «ВДТ-Строй», причиной которого стала задолженность перед «Межтопэнергобанком».
В результате банку отошел построенный фирмой аквапарк «Аквамир», который был оформлен в качестве залога. «Межтопэнергобанк» с 2017 года находился в конкурсном управлении Агентства страховых вкладов, управление аквапарком также перешло в ведение АСВ.
Агентство якобы перепоручило дела «Аквамира» организации, которая, по версии следствия, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости.
В результате, уверены силовики, реальные доходы от деятельности аквапарка скрывались, ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 200 миллионов рублей.
Источник НГС считает, что одним из фигурантов ситуации с аквапарком рассматривается Эдуард Таран.
Редакция НГС составила профайл на Эдуарда Тарана, в котором можно проследить его путь от обычного студента НЭТИ до олигарха. Сибиряк родился в 1967 году в Новосибирске.
10 октября также стало известно, что в Москве был арестован экс-зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх. Сегодня он является заместителем гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Задержание Эдуарда Тарана с большой долей вероятности связано с ситуацией вокруг аквапарка «Аквамир» и арестом Александра Попелюха, считает источник НГС.
Напомним, о задержании Эдуарда Тарана стало известно 11 октября. Оперативные действия, по данным источника НГС, провели днем ранее в Москве.
Как сообщает журналист, съемку запретили.
На месте находится корреспондент MSK1.RU. По его словам, адвокаты Эдуарда Тарана уже в здании суда.