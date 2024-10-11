В столичный суд доставили главу «РАТМ-Холдинга» — в чём его подозревают. Онлайн

Немного подробнее об аресте экс-зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха. Издание РБК заявляет, что претензии к Попелюху возникли на основе банкротства «ВДТ-Строй», причиной которого стала задолженность перед «Межтопэнергобанком».

В результате банку отошел построенный фирмой аквапарк «Аквамир», который был оформлен в качестве залога. «Межтопэнергобанк» с 2017 года находился в конкурсном управлении Агентства страховых вкладов, управление аквапарком также перешло в ведение АСВ.

Агентство якобы перепоручило дела «Аквамира» организации, которая, по версии следствия, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости.

В результате, уверены силовики, реальные доходы от деятельности аквапарка скрывались, ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 200 миллионов рублей.