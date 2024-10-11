Диспетчер уснул на рабочем месте: как погибли 178 пассажиров самолета Краснодар — Новосибирск — вспоминаем авиакатастрофу

Самолет развалился на несколько частей. Почти все, кто были внутри, погибли Источник: Олег Малиновский / фото из материалов дела, предоставленного Омским областным судом











Катастрофу с авиалайнером Ту-154 в Омске в ночь на 11 октября 1984 года считают одной из самых крупных и страшных в России. При транзитной посадке самолет, летевший в Новосибирск, столкнулся с машинами аэропорта и сгорел. 178 погибших, среди которых 24 ребенка, и 12 томов уголовного дела — цифры отражают масштабы трагедии. Наши коллеги из NGS55.RU вспоминают ее через 40 лет.

Материалы дела долгое время были засекречены, но несколько лет назад корреспонденту NGS55.RU удалось с ними ознакомиться. В Омском областном суде он изучил объяснительные сотрудников аэропорта, записи черных ящиков, протоколы допросов и чудовищные фотографии с места катастрофы.

«До сих пор пытаюсь забыть»

Эту авиакатастрофу до сих пор считают одной из самых крупных в России Источник: Олег Малиновский / фото из материалов дела, предоставленного Омским областным судом











Поздно вечером 10 октября 1984 года самолет Ту-154 вылетел из Краснодара. Он направлялся в Новосибирск и ночью должен был совершить транзитную посадку в Омске. Шел дождь, но в целом погода вполне позволяла спокойно приземлиться.

— Погодные условия были обычными для октября в сибирском городе. Не самые лучшие, но всё же подходящие для посадки, — вспоминал о том дне ветеран противопожарной службы Геннадий Александров, который участвовал в ликвидации последствий катастрофы.

На подлете пилоты включили фары, но потом решили их выключить: из-за дождя они давали блики и ухудшали видимость. Второй раз их включили, когда самолет уже выпустил шасси и был готов к посадке. Тогда капитан авиалайнера и заметил, что на полосе стоят аэродромные машины. Проблесковых огней на них не было, поэтому увидеть их с воздуха было просто невозможно.

Водители аэродромных машин погибли сразу после столкновения с самолетом Источник: Олег Малиновский / фото из материалов дела, предоставленного Омским областным судом











Пилоты пытались увести самолет в сторону, но тщетно. Удар пришелся в боковую часть судна. На аэродромных машинах были тонны керосина, который взорвался после столкновения. Водители мгновенно погибли.

Из-за взрыва лайнер развалился на несколько частей. Начался пожар. Пламя хлынуло в салон, сжигая всё на своем пути. Из пассажиров чудом выжил только один мужчина. Спаслись и пилоты — их кабина была плотно закрыта и не пропускала огонь. Обгоревшие тела остальных из развалившегося самолета вытаскивали пожарные. Они прибыли на место катастрофы всего за 50 секунд, но спасти пассажиров было уже нельзя.

— Когда мы прибыли к месту аварии, горение продолжалось. Было страшно, ведь четыре куска самолета — это четыре очага пожара. И кругом обгоревшие трупы. Не то, что ликвидировать такую авиакатастрофу, увидеть ее я никому не пожелал бы никогда. И сам до сих пор пытаюсь забыть события того страшного дня. Это случаи, которые происходят очень редко, и они остаются в памяти на всю жизнь. Иногда просыпаюсь в холодном поту от приснившихся воспоминаний, — рассказывал Геннадий Александров.

Трагедия унесла жизни 178 человек Источник: Олег Малиновский / фото из материалов дела, предоставленного Омским областным судом











В материалах уголовного дела сохранилась стенограмма разговора сотрудников аэропорта, от которого по коже бегут мурашки:

— Андрей (Бородаенко, диспетчер старта. — Прим. ред.), он уже развалился, да?

— Здесь огонь и дым. Ничего не видать отсюда.

— Вон уже хвост поднялся. Значит, всё. Все сгорели пассажиры.

— Ужас. Это просто…

«Андрей, полоса?»

Сразу после происшествия началось расследование. Тогда-то и стало ясно, что причина катастрофы — целый ряд ошибок сотрудников аэропорта и цепочка трагических совпадений. Один уснул на рабочем месте, другой не придал значения необычному поведению коллеги, третий опоздал на работу. Всё это и привело к гибели почти двух сотен людей.

Уголовное дело — 12 тяжелых папок Источник: Олег Малиновский / фото из материалов дела, предоставленного Омским областным судом











Отдельное место в деле занимает разбор странного слова «…бодно». Его произнес диспетчер старта Андрей Бородаенко, который в ту ночь руководил самолетами. Его коллега — диспетчер посадки Василий Огородников — два раза спросил у него: «Андрей, полоса?» На что тот невнятно ответил: «…бодно». Это слово Огородников воспринял как слово «свободно» и дал пилотам разрешение на посадку, хотя на тот момент на полосе еще стояла наземная техника.

Огонь уничтожил самолет практически полностью Источник: Олег Малиновский / фото из материалов дела, предоставленного Омским областным судом











Уже после трагедии на одном из допросов Андрей Бородаенко признался, что уснул прямо в своем рабочем кресле и этого разговора вообще не помнит.

— Восьмого (октября. — Прим. ред.) после ночи сдавал повторно кардиограмму, потом поехал домой. Девятого прошёл на МВЛ (местные воздушные линии. — Прим. ред.), выпили вдвоем бутылку «Славянки». Получил зарплату. Зашли и выпили по 100 граммов. В начале шестого часа вечера приехал домой. Десятого работал по хозяйству. Перед заступлением на дежурство спал с четырех до шести часов вечера. Затем ходил за ребёнком в детсад. В 22 часа прошел медосмотр. Чувствовал себя нормально, — говорил он, объясняя, почему заснул на работе.

Диспетчер уснул на рабочем месте Источник: Олег Малиновский / фото из материалов дела, предоставленного Омским областным судом











Аэродромных машин, кстати, в момент посадки самолета вообще не должно было быть на полосе. Начальник службы спецавтотранспорта Михаил Токарев выпустил их туда без разрешения.

Оторванное крыло самолета Источник: Олег Малиновский / фото из материалов дела, предоставленного Омским областным судом









