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Новосибирцы заявили, что во дворе дома забил ручей горячей воды

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Происшествия «Заварили, но не закопали»: новосибирцы заявили, что во дворе дома на Северо-Чемском забил ручей горячей воды

«Заварили, но не закопали»: новосибирцы заявили, что во дворе дома на Северо-Чемском забил ручей горячей воды

По данным СГК, там нашли признаки дефекта

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2 комментария

Несколько дней назад там устранили дефект

Жительница Новосибирска заявила, что во дворе ее дома забил ручей горячей воды. Как сообщила НГС сибирячка, он появился на месте, где ранее проводили работы.

По словам местной жительницы (попросила не указывать имя в публикации), речь идет о доме по улице Герцена, 8/1 в Северо-Чемском жилмассиве. Кроме того, она заявила, что не во всех помещениях ее квартиры появилось отопление.

— Во дворе разрыли, что-то заварили, но не закопали. Там ручей из горячей воды, — заявила сибирячка.

Другая местная жительница Ольга заявила НГС, что с конца сентября несколько раз получала телефонограммы об отсутствии необходимых параметров тепла и проведении работ. Последнее извещение ей поступило во вторник, 8 октября, — в тот день к дому подъехали сотрудники СГК.

— Во вторник проводили работы, — сказала Ольга. — Сегодня смотрю —вода течет, прям журчит, и пар идет. Одна какая-то плита вроде как сдвинута, и из трубы вода течет внизу: прям лужица такая, хорошая.

НГС позвонил в управляющую компанию дома, но корреспонденту не ответили на звонок. В пресс-службе СГК объяснили НГС, что во вторник сотрудники устранили дефект.

— Сегодня, когда бригада приехала перекрывать канал теплотрассы, обнаружила признаки нового дефекта. Завтра к 10:00 запланирована диагностика для точного определения места дефекта, чтобы не перекопать всю дворовую территорию, — сообщили в компании.

После этого специалисты намерены устранить дефект и провести работы по восстановлению нарушенного благоустройства. В организации добавили, что параметры подачи тепла в норме, и рекомендовали обратиться жителям в управляющую компанию.

Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирске отопление запустили во все дома.

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Комментарии
2
Гость
29 минут
Кошурникова 6. Приехали выкопали яму и ничего не делали больше. И уехали. второй день яма без движений. Оградили сеткой котора не защищает от падения. освещения нет.
Гость
11 минут
Слава властям НСК которые пилят бюджет а люди страдают. Вы там держитесь как хотите левый берег, подумаешь снова без тепла зимой останетесь и никакой помощи вам не будет, это же НСК город где властям плевать на всё поэтому и полный ппц происходит.
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