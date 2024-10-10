«Обстановка угнетающая»: сибирячка находится в США во время налета ураганов — о том, как штаты переживают «Хелен» и «Милтон»

Первый ураган обрушился на штаты в конце сентября Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram











На США за последние две недели обрушились два мощных урагана — «Хелен» и «Милтон». Уроженка Новосибирска Юлия Ушакова рассказала НГС о том, что происходит в штатах во время буйства стихии — год назад она переехала в США из Сибири.



Ураган «Хелен» обрушился на Юго-Восток США в конце сентября и, по данным на 4 октября, унес жизни 191 человека. Случаи гибели есть в Южной и Северной Каролине, Флориде, Джорджии и Вирджинии



Юлия Ушакова уточнила, что ее родственники живут в одном из городов штата Флорида. Ураганы — частое явление для региона, сообщила сибирячка.

— Муж родился там и вырос, во Флориде. Он говорит, что это достаточно обычное явление, и дома у них такие, «построенные». Когда видишь архитектуру, она очень отличается от той, что у нас в Вирджинии, — сказала Юлия. — Приземленные домишки, крыши плоские. То есть, чтобы не было соблазнов у ураганов и ветров это все срывать.

Сибирячка описала последствия урагана «Хелен». По ее словам, в результате буйства стихии один из местных городов был сильно поврежден.

— Эшленд, кажется, город (штат Вирджиния, — прим.ред). У мужа там когда-то жили очень давно бабушка и дедушка, — сказала Юлия.

Среди последствий урагана — наводнения, подтопление домов и гибель людей, объяснила сибирячка. При этом, как сообщила Юлия Ушакова, стихия обрушилась на Соединенные Штаты во время предвыборной кампании и гонки кандидатов.

— Они всех агитируют, при этом ничего не делают, — сказала Юлия.

В качестве примера сибирячка привела соцсети знакомого супруга. Мужчина выложил в Сети фотографии с канистрами — выяснилось, что он помогает пострадавшим, как волонтер.

— Простые люди помогают тем, кто пострадал. Он говорит: «Четыре дня прошло, ни одной правительственной машины не видел». То есть, получается так, что каждый предоставлен, грубо говоря, сам себе, — заявила Юлия. — И от этого, конечно, такая обстановка… лично для меня немного угнетающая.

После объявления о втором урагане — «Милтоне», сибирячка также связалась со своими родственниками. Предварительно, буйство стихии до них не дойдет.

— Они говорят, что меньшей силы ожидается. И он тоже не затронет их регион, будет где-то там, чуть-чуть в стороне, — сказала Юлия. — Еще раз повторюсь, это достаточно распространенное явление. По моему мнению, наверное, должны быть спецслужбы штата как-то подготовлены к таким событиям. Но они не подготовлены, судя потому, что я вижу по телевидению.