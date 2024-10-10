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Происшествия «За всех обманутых дам»: сибирячка разгромила автомобиль на ОбьГЭСе — видео

«За всех обманутых дам»: сибирячка разгромила автомобиль на ОбьГЭСе — видео

В Новосибирске девушка ночью разбила палкой стекла «восьмерки»

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Сибирячка разбила лобовое и боковые стёкла

В Новосибирске девушка палкой разбила стёкла в автомобиле. Возможно, «восьмерка» принадлежит ее бывшему возлюбленному.

Видеозапись с инцидентом опубликовали в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск») в соцсети «ВКонтакте».

— Дама замечена на ОбьГЭСе. Будьте бдительны. Ситуаций было много разных, не понаслышке знаю, — пишет подписчик паблика.

Предполагаемая героиня видео написала несколько комментариев под постом. Судя по ним, причиной послужил конфликт с уже бывшим молодым человеком.

— Измена. За всех обманутых дам, — написала сибирячка.

Корреспондент НГС написал девушке, чтобы узнать подробности происшествия, но она не ответила на сообщение.

Редакция также запросила комментарий по ситуации у ГУ МВД России по Новосибирской области. На момент написания материала ответа не поступило.

Ранее НГС писал о том, как сибирячка в фитнес-костюме разнесла гантелей машину бывшего мужа.

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В Новосибирске девушка палкой разбила стёкла в автомобиле. Возможно, машина принадлежит ее бывшему возлюбленному. Видеозапись с инцидентом опубликовали в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск») в соцсети «ВКонтакте». Предполагаемая героиня видео написала несколько комментариев под постом. Судя по ним, причиной послужил конфликт с уже бывшим молодым человеком.

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