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Происшествия Смелая пожилая сибирячка рискнула перейти Красный проспект не по «зебре» — видео, где ей сигналит обескураженный водитель

Смелая пожилая сибирячка рискнула перейти Красный проспект не по «зебре» — видео, где ей сигналит обескураженный водитель

Пенсионерка перебегала девять полос Красного проспекта

6 374
76 комментариев

Водителю пришлось резко затормозить и объехать пенсионерку

В понедельник, 7 октября, недалеко от площади Ленина автомобилисты заметили пенсионерку, которая переходила девять полос Красного проспекта не по пешеходному переходу. Ролик с видеорегистратора одного из автомобилей опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «АСТ-54».

На кадрах видно, что женщина начала переходить дорогу от Краеведческого музея к зданию мэрии, совсем не опасаясь непрерывного потока машин. Обескураженному водителю пришлось затормозить и объехать сибирячку сбоку, чтобы не зацепить ее. При этом громкий сигнал автомобиля, кажется, совсем не смутил женщину.

Комментаторы к такому поступку пенсионерки отнеслись с юмором.

— Нашествие пенсионеров с дач: начало, — пошутил один из пользователей.

— К мэру на прием записалась, — прокомментировал другой сибиряк.

Ранее рядом с остановкой на улице Петухова автомобиль Honda Fit Shuttle сбил пешехода. На место ДТП выезжала реанимация.

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Комментарии
76
ex_Tommy58
10 октября, 02:19
Смелая? Я бы другой эпитет выбрала. Все же старость иногда приходит одна
Гость
10 октября, 01:27
При наличии подземного перехода она идет по дороге. Таким точно место в дурке пожизненно
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