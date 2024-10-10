Смелая пожилая сибирячка рискнула перейти Красный проспект не по «зебре» — видео, где ей сигналит обескураженный водитель

Водителю пришлось резко затормозить и объехать пенсионерку Источник: сообщество во «ВКонтакте» «АСТ-54»











В понедельник, 7 октября, недалеко от площади Ленина автомобилисты заметили пенсионерку, которая переходила девять полос Красного проспекта не по пешеходному переходу. Ролик с видеорегистратора одного из автомобилей опубликовали в сообществе во «ВКонтакте» «АСТ-54».

Источник: сообщество во «ВКонтакте» «АСТ-54»

На кадрах видно, что женщина начала переходить дорогу от Краеведческого музея к зданию мэрии, совсем не опасаясь непрерывного потока машин. Обескураженному водителю пришлось затормозить и объехать сибирячку сбоку, чтобы не зацепить ее. При этом громкий сигнал автомобиля, кажется, совсем не смутил женщину.

Комментаторы к такому поступку пенсионерки отнеслись с юмором.

— Нашествие пенсионеров с дач: начало, — пошутил один из пользователей.

— К мэру на прием записалась, — прокомментировал другой сибиряк.