В Красноярске родители детсадовцев вступились за воспитательницу, которую обвиняли в избиении детей

Родители встали на защиту воспитателя Источник: Читатель NGS24.RU











В Красноярске родители воспитанников детского сада при средней школе №148 вступились за педагога, которую обвиняли в избиении детей. Активисты записали видеообращение к правоохранительным органам и уполномоченным по правам детей.

Ранее наши коллеги из NGS24.RU со ссылкой на следственный комитет сообщали, жалобы на воспитателя поступили в Межрегиональный центр по делам детей. В апреле этого года родители узнали, что женщина систематически избивает воспитанников. Это подтверждают результаты психологических исследований детей.

Но с такими выводами оказались согласны не все. Одна из мам на видео поясняет, что все обвинения в сторону воспитателя — ложь. Родители и дети проходили очные допросы у следователей. Проверка показала, что никакого насилия со стороны педагога не было. Также родители говорят, что дети мам, которые обратились в полицию, обижают других воспитанников в группе.

— Наши дети постоянно жаловались, что именно дети заявителей обижали их, оказывали физическое воздействие и не обращали внимания на педагогов. Могли ответить нецензурными словами. В своем обращении к Бастрыкину эти мамы просят защитить их детей, а мы просим защитить нас и наших воспитателей, — говорит женщина.

Источник: Читатель NGS24.RU

Со слов родителей, из-за многочисленных жалоб в органы педагоги не могут спокойно работать.

— Мы живем в тихом спальном районе, наш сад и школа всегда имели хорошую репутацию. Все поддерживают данного воспитателя, никто кроме этих двух женщин не подтверждает жестокого обращения с детьми, — поясняют родители.