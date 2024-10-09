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Происшествия Скандальная экс-участница Дома-2 пропала в Сочи, ее не могут найти уже 10 дней — версии следствия

Скандальная экс-участница Дома-2 пропала в Сочи, ее не могут найти уже 10 дней — версии следствия

Девушки уже может не быть в живых

1 639
19 комментариев

Рэй употребляла запрещенные вещества

Модель и бывшая участница «Дома-2» Кристина Рэй (Кристина Кожевникова) пропала в Сочи. Обладательницу самых больших губ не могут найти уже 10 дней. У следствия есть несколько версий, что могло с ней произойти.

Рэй получила известность после того, как сделала большое количество пластических операций. Она стала обладательницей самых больших губ в стране и попала в Книгу рекордов Гиннесса. На волне хайпа девушка посещала многочисленные телешоу. Позже россиянка вернула себе естественный облик и стала мастером ногтевого сервиса. В Сочи она переехала несколько лет назад. До этого она жила в Санкт-Петербурге, а родилась в Южно-Сахалинске.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края, с 28 сентября ее местонахождение неизвестно. На момент пропажи она была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.

Для поисков оперативники восстановили сим-карту девушки и выяснили, что в день пропажи она пошла покупать наркотики. Родные девушки подтвердили, что она была зависима от запрещенных веществ. Они даже планировали отправить Кристину на реабилитацию, о чем она узнала за пару дней до пропажи.

Последний, с кем виделась Кристина Рэй, был ее знакомый. Полицейские уже нашли его и допросили. При этом на него составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ об употреблении наркотических веществ без назначения врача.

Как уточняет Telegram-канал, следствие сейчас рассматривает две основные версии. Либо она жива и употребляет наркотики, либо погибла из-за запрещенных веществ. Сейчас есть подозреваемый по кличке Кот. Именно с ним может находиться девушка, но, где он находится, пока неизвестно.

Официальных комментариев от правоохранительных органов о пропаже Рэй пока не было.

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Комментарии
19
ruterist
48 минут
инопланетяне похитили??
eskimos
30 минут
хоть одна хорошая новость в интернете. бггггггг
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