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Происшествия К зданию с ресторанным двориком на Красном проспекте съехались пожарные машины — виновато масло во фритюре

К зданию с ресторанным двориком на Красном проспекте съехались пожарные машины — виновато масло во фритюре

Пожарных вызвали в бар в историческом здании Новосибирска

1 596
6 комментариев

Пожар произошел в историческом здании Новосибирска

В Новосибирске на Красный проспект, 22, где расположен ресторанный дворик, съехались пожарные.

Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», пожар случился в кальян-баре. Судя по опубликованным фото и видео, на месте работает не меньше шести пожарных машин.

По оперативным данным регионального МЧС, на кухне на цокольном этаже здания загорелось масло во фритюре. Пожарные прибыли на место через три минуты после вызова и ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что Красный проспект, 22 — это историческое здание, дом купца Ивана Сурикова. В начале XX века там находилась типография, а сейчас ресторанный дворик. Сам Иван Суриков был богатым купцом, о чем свидетельствует пышный особняк. На первом этаже здания располагались магазины.

Ранее в пятиэтажке на улице Куприна загорелась квартира. Пострадавшего эвакуировали.

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Комментарии
6
Виктор Владимирович
1 минута
Прямо во фритюре масло загорелось? Или,может быть,все-таки во фритюрнице?
Zemb
57 минут
я уже писал, рано или поздно, эти жральни спалят к чертовой матери всю историческую застройку рано или поздно. а потом там воздвигнут очередной человейник.
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