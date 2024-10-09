К зданию с ресторанным двориком на Красном проспекте съехались пожарные машины — виновато масло во фритюре

Пожар произошел в историческом здании Новосибирска Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»











В Новосибирске на Красный проспект, 22, где расположен ресторанный дворик, съехались пожарные.

Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black», пожар случился в кальян-баре. Судя по опубликованным фото и видео, на месте работает не меньше шести пожарных машин.

Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

По оперативным данным регионального МЧС, на кухне на цокольном этаже здания загорелось масло во фритюре. Пожарные прибыли на место через три минуты после вызова и ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что Красный проспект, 22 — это историческое здание, дом купца Ивана Сурикова. В начале XX века там находилась типография, а сейчас ресторанный дворик. Сам Иван Суриков был богатым купцом, о чем свидетельствует пышный особняк. На первом этаже здания располагались магазины.