«Насколько обнаглели нынешние дети?»: новосибирцы обсудили ДТП с подростками, из-за которого у инспекторов проблемы

Мнения новосибирцев разделились по поводу истории со школьницами Источник: Юрий Орлов /NGS.RU











Читатели НГС активно оставляют комментарии под статьей о ДТП, в которое попали две несовершеннолетних девочки в Мошково, когда уезжали от автомобиля ДПС. Дети получили травмы, а полицейские подверглись многочисленным проверкам. Одного из членов экипажа арестовали. Новосибирцы оставили почти 500 комментариев к тексту. Публикуем самые интересные из них.

«Радует, что невинные не стали жертвами»

Большинство комментаторов вступились за полицейских, осудив поведение девочек, убегающих от погони и их родителей, купивших дорогостоящее и опасное транспортное средство.

— Девочки испугались полицейских, но не понимали, что те от них хотят и продолжали убегать? Родителей тоже нужно под суд, коль купили мотоцикл, но не объяснили своим детям ни ПДД, ни ответственность за возможное ДТП, — уверен пользователь под ником «Поддерживаю».

Читательница под ником «Мон@шка60+» удивлена возрастом юных байкерш.

— Меня интересовал один вопрос: возраст — 13 лет. Всё. Вина исключительно на родителях, которые купили детям транспортное средство и отпустили на нем за ограду своего двора. Авария и травмы различной степени тяжести были делом времени. Радует, что невинные люди не стали жертвами этих нарушительниц. Надеюсь, что хоть кому-нибудь наука будет, — уверена она.

Читатель «Мишка» удивлен, почему девочки не остановились, когда за ними началась погоня. Не понимает этого и читатель под ником «Мир во всем мире».

— Мамы школьниц отметили, что девочки не останавливались во время преследования, так как не понимали, что от них хотят, и очень испугались. Занавес. Матери не могли что-то поинтереснее придумать? Есть преступление и наказание, — уверен комментатор.

Vitall считает, что дети вели себя не допустимо.

— Насколько обнаглели нынешние дети, чтоб пытаться свалить от полиции. Здоровых мужиков в тачке с оружием. Мы вроде как хотим, чтобы силы правопорядка этот правопорядок защищали и контролировали, но при малейшей внештатной ситуации их заваливают обвинениями. Это что за силовое ведомство, которое должно бояться вступить в погоню, потому что вдруг нарушитель споткнётся и лоб себе расшибет?…Нарушаешь, убегаешь — будь готов выхватить, — уверен Vitall.

«О чем думали взрослые мужики?»

Другие новосибирцы вступились за школьниц. Большинство таких удивляются, как полицейские могли оставить детей в опасной ситуации.

— У девочек в 13 лет в голове ветер, а вот чем думали взрослые мужики, подвергавшие жизнь детей опасности? — интересуется аноним.

Комментаторы также отмечают, что останавливаться девочкам не требовалось.

— С чего ради они должны останавливаться? Вы мигалки видели? Дети в шлемах, в чем проблема? Если нет подозрения на угон, зачем их трогать? , — считает аноним.