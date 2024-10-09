Не послушался и разогнался: сотрудники ГАИ раскрыли подробности погони за каршерингом на Ипподромской

Посмотрите, как искорежен автомобиль Источник: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску











Сотрудники ГАИ раскрыли подробности погони за каршерингом. Водитель проехал от улицы Ипподромской до Красного проспекта.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 8 октября в 02:50 каршеринговый «Фольксваген Поло» ехал по улице Ипподромской. За рулем машины был 27-летний мужчина. После требования сотрудников ГАИ остановиться сибиряк наоборот увеличил скорость.

На улице Писарева, напротив дома на Красном проспекте, 86, в месте, где идут дорожные работы, водитель въехал в бетонные блоки.

— Мужчину с признаками алкогольного опьянения доставили в медицинское учреждение, где были взяты анализы для освидетельствования, — сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель врезался в блоки во время погони Источник: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску











По данному факту вынесено определение о возбуждении административного расследования.