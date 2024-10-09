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Происшествия Не послушался и разогнался: сотрудники ГАИ раскрыли подробности погони за каршерингом на Ипподромской

Не послушался и разогнался: сотрудники ГАИ раскрыли подробности погони за каршерингом на Ипподромской

Стали известны обстоятельства погони за «Фольксвагеном» в центре Новосибирска

571
4 комментария

Посмотрите, как искорежен автомобиль

Сотрудники ГАИ раскрыли подробности погони за каршерингом. Водитель проехал от улицы Ипподромской до Красного проспекта.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 8 октября в 02:50 каршеринговый «Фольксваген Поло» ехал по улице Ипподромской. За рулем машины был 27-летний мужчина. После требования сотрудников ГАИ остановиться сибиряк наоборот увеличил скорость.

На улице Писарева, напротив дома на Красном проспекте, 86, в месте, где идут дорожные работы, водитель въехал в бетонные блоки.

— Мужчину с признаками алкогольного опьянения доставили в медицинское учреждение, где были взяты анализы для освидетельствования, — сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель врезался в блоки во время погони

По данному факту вынесено определение о возбуждении административного расследования.

Недавно в Черепановском районе экипаж ДПС пустился в погоню за автомобилем Cherry Tiggo. Перед этим полицейские попросили водителя остановиться, но тот не послушался.

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Комментарии
4
Гость
10 минут
Попал товарищ тысяч на 500 минимум
Гость
6 минут
Как некоторые теперь могут объявить, каршеринг это же недвижимость в аренде. ДПС их вообще не имеют права проверять или останавливать.
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