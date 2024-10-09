Преподаватель кадетки пришел на занятия с пистолетом — месяц назад один из педагогов закинул гранат к детям в казарму

В кадетском корпусе заявили, что информация не соответствует действительности Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Очередной инцидент с нетрезвым педагогом произошел в Усольском гвардейском кадетском корпусе в Иркутской области. Как сообщает telegram-канал Babr Mash, один из преподавателей пришел в корпус с пистолетом и от него пахло перегаром. В кадетском корпусе заявили, что это не совсем так.

— Один из учеников рассказал родителям: преподаватель ввалился в корпус с пистолетом и жутким перегарным амбре. Дети перепугались. Они еще не отошли от выходки с гранатами, да и никакого оружия тут, кроме учебных автоматов, нет. Со слов матери, руководителю учреждения позвонила психолог. В расписании мгновенно произошли изменения — якобы проходили учения. Директриса утверждает, что душок от воспитателя действительно был, а ствол — учебный муляж, его используют для тренировок по сбору-разбору. Мол, приехала сразу после сигнала и отстранила мужчину от работы. Могла уволить по статье, но разрешила написать по собственному, — сообщает Babr Mash.

Заместитель директора по воспитательной работе Усольского кадетского корпуса Людмила Михалева заявила, что никакого пистолета у преподавателя не было.

— Воспитатель пришел с перегаром на работу, был отправлен домой. Написал заявление по собственному, никакого оружия у него не было, — рассказала Людмила Михалева.

Министр образования региона Максим Парфенов в своем Telegram-канале тоже уделил внимание этому инциденту.

— В телеграм-каналах вновь видим сообщения о нарушениях дисциплины среди педагогов, которые, очевидно, не соответствуют не просто занимаемым должностям, но не должны работать с детским коллективом. По конкретному случаю выхода на работу воспитателя в нетрезвом состоянии могу сообщить, что он уволен, — написал Максим Парфенов.

Он добавил, что 11 октября проведет в кадетском корпусе педсовет и родительское собрание, где огласят управленческие решения по итогам проверки инцидента с вооруженным гранатой воспитателем.

— Они коснутся не только кадрового состава. Увольнения и кадровые перестановки будут, но само учреждение ждут кардинальные изменения. Усольский кадетский корпус мы сохраним, но серьезно поменяем его структуру, подходы к воспитанию и обучению, режим его работы, — отметил министр.

Напомним, вечером 13 сентября после Дня здоровья в Усольском кадетском корпусе прапорщик закинул гранату в одну из казарм и устроил стрельбу. Подростки так перепугались, что убежали от мужчины в одном нижнем белье и тапочках, а некоторые — и вовсе босиком.