НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

5 м/c,

ю-з.

 746мм 46%
Подробнее
0 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Новые детали смерти школьницы
Лайфхаки для уютного дома
Почему дорожает аренда
Видео ДТП с подростками из-за ГАИ
10 лет Бугринскому мосту
Новости в Telegram
Происшествия Преподаватель кадетки пришел на занятия с пистолетом — месяц назад один из педагогов закинул гранат к детям в казарму

Преподаватель кадетки пришел на занятия с пистолетом — месяц назад один из педагогов закинул гранат к детям в казарму

Педагога уволят за нарушение дисциплины

260
1 комментарий

В кадетском корпусе заявили, что информация не соответствует действительности

Очередной инцидент с нетрезвым педагогом произошел в Усольском гвардейском кадетском корпусе в Иркутской области. Как сообщает telegram-канал Babr Mash, один из преподавателей пришел в корпус с пистолетом и от него пахло перегаром. В кадетском корпусе заявили, что это не совсем так.

— Один из учеников рассказал родителям: преподаватель ввалился в корпус с пистолетом и жутким перегарным амбре. Дети перепугались. Они еще не отошли от выходки с гранатами, да и никакого оружия тут, кроме учебных автоматов, нет. Со слов матери, руководителю учреждения позвонила психолог. В расписании мгновенно произошли изменения — якобы проходили учения. Директриса утверждает, что душок от воспитателя действительно был, а ствол — учебный муляж, его используют для тренировок по сбору-разбору. Мол, приехала сразу после сигнала и отстранила мужчину от работы. Могла уволить по статье, но разрешила написать по собственному, — сообщает Babr Mash.

Заместитель директора по воспитательной работе Усольского кадетского корпуса Людмила Михалева заявила, что никакого пистолета у преподавателя не было.

— Воспитатель пришел с перегаром на работу, был отправлен домой. Написал заявление по собственному, никакого оружия у него не было, — рассказала Людмила Михалева.

Министр образования региона Максим Парфенов в своем Telegram-канале тоже уделил внимание этому инциденту.

— В телеграм-каналах вновь видим сообщения о нарушениях дисциплины среди педагогов, которые, очевидно, не соответствуют не просто занимаемым должностям, но не должны работать с детским коллективом. По конкретному случаю выхода на работу воспитателя в нетрезвом состоянии могу сообщить, что он уволен, — написал Максим Парфенов.

Он добавил, что 11 октября проведет в кадетском корпусе педсовет и родительское собрание, где огласят управленческие решения по итогам проверки инцидента с вооруженным гранатой воспитателем.

— Они коснутся не только кадрового состава. Увольнения и кадровые перестановки будут, но само учреждение ждут кардинальные изменения. Усольский кадетский корпус мы сохраним, но серьезно поменяем его структуру, подходы к воспитанию и обучению, режим его работы, — отметил министр.

Напомним, вечером 13 сентября после Дня здоровья в Усольском кадетском корпусе прапорщик закинул гранату в одну из казарм и устроил стрельбу. Подростки так перепугались, что убежали от мужчины в одном нижнем белье и тапочках, а некоторые — и вовсе босиком.

Дети были настолько напуганы, что просили родителей забрать из домой. Что же в итоге произошло, сейчас устанавливают СК, Минобразования и уполномоченный по правам ребенка. Прокуратура контролирует эти проверки.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Mr. President
15 минут
как же это скрепненько!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Елена,40

Иван,39

Ilya,36

Евгений,41

Игорь,27

Lika,30

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление