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Происшествия эксклюзив Поджигателя здания новосибирской ФСБ уличили еще в одной диверсии

Поджигателя здания новосибирской ФСБ уличили еще в одной диверсии

Мужчина двое суток раскидывал зажигательные смеси по нескольким стратегическим объектам

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40 комментариев

Подозреваемого задержали по горячим следам

Сибиряк, задержанный силовиками после дерзкого поджога здания УФСБ по Новосибирской области, оказался замешан в еще одном преступлении.

Как стало известно редакции НГС, перед походом на улицу Коммунистическую, где расположено Управление, мужчина заглянул на железнодорожную сортировочную станцию.

— 1 октября на участке местности ж/д станции в Ленинском районе Новосибирска, перекусил инструментом крышку цистерны, открыл запирающее устройство и с целью поджога бросил неустановленный горюче-смазочный материал на поверхность цистерны, наполненной дизельным топливом, — рассказал НГС источник в правоохранительных органах региона.

В ту ночь вредителю удалось скрыться и остаться незамеченным. Это так взбодрило мужчину, что уже 2 октября он решил продолжить свои преступные похождения. Правда, на этот раз метание емкости с зажигательной жидкостью получилось неудачным. На кадрах, которые разлетелись по социальным сетям, отчетливо видно, что мужчина воспламенился сам.

Диверсанта удалось вычислить и задержать буквально по горячим следам.

За совершенные деяния ему теперь грозит наказание по ст. 205 УК РФ — террористический акт, то есть совершение поджога, с причинением значительного ущерба.

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Комментарии
41
кулькулятр
53 минуты
А не он ли Кирова убил, чтобы на Сталина все подумали?
Mr. President
44 минуты
сколько запутных безделоф собралось))) сидят за свои жалкие 15р ах ХА ха ХА приспешают
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