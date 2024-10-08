Утонули дядя и 14-летний племянник: главные события 7 октября в Новосибирской области

День оказался богат на события Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят десятки событий. Многие из них вызывают большой общественный резонанс, но другие остаются незамеченными. В этом дайджесте мы собрали пять самых важных событий, о которых сообщали 7 октября.

Дядя и 14-летний племянник погибли в Новосибирской области

Подросток и взрослый мужчина утонули в селе Отрадном Куйбышевского района. По информации СК, трагедия произошла на минувших выходных, 5 октября.

Подробности случившегося раскрыли новосибирские спасатели. По словам местных жителей, родственники поехали проверять сети, но лодка перевернулась. Бабушку, которая бросилась помогать тонувшим, удалось спасти.

Тело мужчины нашли в центре Новосибирска

Сибиряка обнаружили во дворе здания на улице Депутатской днем 7 октября. Очевидцы сообщают, что на месте работала скорая помощь. По информации СК, погибшему 75 лет.

Появилось видео из киоска, где покупатели напали на владельцев

Конфликт произошел в ночь с 5 на 6 октября в киоске на улице Ельцовская. В понедельник, 7 октября, НГС опубликовал кадры с камер, установленных в магазине, — видео поделились владельцы точки.

Известно, что полицейские проводят проверку, а обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее сообщалось, что владельцев магазина избила компания из трех мужчин — один из них был постоянным покупателем.

В Сети расходится сообщение о похищении новосибирского мальчика

Информация о школьнике, которого якобы затащили в машину, появилась в новосибирских соцсетях 7 октября. Уточнялось, что инцидент мог произойти в сентябре, за день до этого между парнем и другим подростком случился конфликт.

В результате родные второго мальчика якобы посадили парня в автомобиль. Автор сообщения заявил, что в адрес подростка прозвучали угрозы убийством.

Ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело.

Дело об убийстве школьницы начали рассматривать в Новосибирске

В Новосибирском областном суде 7 октября состоялось первое заседание по делу об убийстве школьницы в селе Яркуль. Обвиняемыми проходят экс-сотрудники милиции.