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Происшествия Фура с сибиряками рухнула с моста: водолазы нашли их тела только спустя несколько часов

Фура с сибиряками рухнула с моста: водолазы нашли их тела только спустя несколько часов

Большегруз проломил ограждения и упал в воду

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Погибшие везли металлолом

Спасатели Красноярского края достали тела двух кузбассовцев со дна реки, куда они провалились месте с 20-тонным большегрузом. Водители фуры выехали на наплавной мост, несмотря на запрещающие знаки, сообщил мэр Ачинска Игорь Титенков в соцсетях.

Как отмечает градоначальник, авария на мосту произошла в ночь на 6 октября, когда на переправу через реку Чулым выехал грузовик, несмотря на запрещающие знаки для проезда большегрузов. Выехав на мост, водитель протаранил ограждение и свалился в воду.

Транспорт полностью затонул, выбраться из него люди, находящиеся в салоне, не смогли. Поднять тела погибших спасатели смогли лишь днем.

— Установлены их личности — мужчины из Кемеровской области. Приношу соболезнования близким погибших, конечно, произошедшее — трагедия, — говорится в публикации главы.

Сибиряки везли металлолом в сторону Боготола. Мусор разбросало по дну, из-за чего власти Ачинска хотят подать иск против компании, где работали кузбассовцы.

Ранее жесткое ДТП произошло на трассе под Новосибирском. 25-летняя женщина потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Chevrolet Captiva.

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