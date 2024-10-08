Фура с сибиряками рухнула с моста: водолазы нашли их тела только спустя несколько часов

Погибшие везли металлолом Источник: Игорь Титенков / Vk.com











Спасатели Красноярского края достали тела двух кузбассовцев со дна реки, куда они провалились месте с 20-тонным большегрузом. Водители фуры выехали на наплавной мост, несмотря на запрещающие знаки, сообщил мэр Ачинска Игорь Титенков в соцсетях.

Как отмечает градоначальник, авария на мосту произошла в ночь на 6 октября, когда на переправу через реку Чулым выехал грузовик, несмотря на запрещающие знаки для проезда большегрузов. Выехав на мост, водитель протаранил ограждение и свалился в воду.

Транспорт полностью затонул, выбраться из него люди, находящиеся в салоне, не смогли. Поднять тела погибших спасатели смогли лишь днем.

Источник: Игорь Титенков / Vk.com











— Установлены их личности — мужчины из Кемеровской области. Приношу соболезнования близким погибших, конечно, произошедшее — трагедия, — говорится в публикации главы.

Сибиряки везли металлолом в сторону Боготола. Мусор разбросало по дну, из-за чего власти Ачинска хотят подать иск против компании, где работали кузбассовцы.