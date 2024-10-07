НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

зап.

 752мм 59%
Подробнее
0 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31

Видео из новосибирского киоска, где покупатели напали на владельцев

Ключевая ставка в 20 %
Лайфхаки для уютного дома
Избили военного
Мини-Европа для НГТУ
Сколько стоит «переобуться»
Новости в Telegram
Происшествия «Сняли скальп»: в Якутии на 12-летнюю девочку напала стая бродячих собак — подросток в крайне тяжелом состоянии

«Сняли скальп»: в Якутии на 12-летнюю девочку напала стая бродячих собак — подросток в крайне тяжелом состоянии

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело

582
11 комментариев

Девочка находится в отделении реанимации

7 октября в Якутии на 12-летнюю девочку напали бродячие собаки. Ее госпитализировали с множественными рваными ранами.

Как сообщают наши коллеги из 14.RU, инцидент произошел в поселке Чульман Нерюнгринского района. Оттащить животных от ребенка отцу помог прохожий — он снял видео с места происшествия.

— С десяток собак, вот на этом самом месте, подрали девчонку, молодую явно. Сняли скальп. Я помог отцу перетащить ее в машину. Он повез ее на больничный комплекс, — рассказывает автор видео.

В пресс-службе регионального Минздрава объяснили, что девочку 2012 года рождения госпитализировали в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами.

— В данное время врачи завершили многочасовую операцию, девочка находится в отделении реанимации и ее состояние оценивается как крайне тяжелое, — сообщили в ведомстве.

По дальнейшей тактике лечения нерюнгринские врачи проведут телемедицинские консультации со специалистами Республиканской больницы N1-НЦМ, добавили в Минздраве Якутии.

Известно, что из-за происшествия председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Как заявили в пресс-службе ведомства, в местном следственном управлении организована процессуальная проверка по сообщению о нападении стаи беспризорных собак на 12-летнюю девочку.

— Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании, — сообщили в ведомстве.

В социальных сетях местные жители пишут, что проблема с регулированием численности бродячих собак поднималась уже давно. Причем собаки бегают стаями возле детских садов и школ.

Стая собак возле гимназии в Нерюнгри

— Гимназия № 2 и рядом детский сад «Энергетик». Сегодня утром шла, а там кучка собак задирали друг друга. Проблема всего Нерюнгринского района. Почему люди в своем городе должны ходить и бояться? Животное есть животное. Неизвестно, что у них в мозгах собачьих. Кинутся, не кинутся — никто не знает. Их не должно быть в городе, спокойно разгуливающих, — считает Саида Сайтарлы.

Жительница поселка Чульман поделилась видео, где стая собак выбегает со двора детского садика «Буратино». Она утверждает, что видео сняла два дня назад, 5 октября.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку

Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту нападения на ребенка безнадзорных собак.

— Будет дана оценка причинам и условиям причинения вреда здоровью ребенка, надлежащего исполнения органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев, — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В свою очередь проверку начал и Следком Якутии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В начале 2024 года стая собак напала на подростка в Новосибирской области. Ему потребовалась медицинская помощь.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
233143581
45 минут
Да такие "волкодавы" съедят заживо, стаей и косте не оставят :-(
Гость
36 минут
не ждите повторения действуйте на опережение! позаботьтесь о безопасности своих детей и престарелых родителей сами!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,28

maksim_nsk,33

Artokman,38

AndrewLV,35

Артем,30

Артём Быков,35

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление