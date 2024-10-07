«Сняли скальп»: в Якутии на 12-летнюю девочку напала стая бродячих собак — подросток в крайне тяжелом состоянии

Девочка находится в отделении реанимации Источник: Инна / @nerungri_chat| Telegram











7 октября в Якутии на 12-летнюю девочку напали бродячие собаки. Ее госпитализировали с множественными рваными ранами.

Как сообщают наши коллеги из 14.RU, инцидент произошел в поселке Чульман Нерюнгринского района. Оттащить животных от ребенка отцу помог прохожий — он снял видео с места происшествия.

— С десяток собак, вот на этом самом месте, подрали девчонку, молодую явно. Сняли скальп. Я помог отцу перетащить ее в машину. Он повез ее на больничный комплекс, — рассказывает автор видео.

В пресс-службе регионального Минздрава объяснили, что девочку 2012 года рождения госпитализировали в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами.

— В данное время врачи завершили многочасовую операцию, девочка находится в отделении реанимации и ее состояние оценивается как крайне тяжелое, — сообщили в ведомстве.

По дальнейшей тактике лечения нерюнгринские врачи проведут телемедицинские консультации со специалистами Республиканской больницы N1-НЦМ, добавили в Минздраве Якутии.

Известно, что из-за происшествия председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Как заявили в пресс-службе ведомства, в местном следственном управлении организована процессуальная проверка по сообщению о нападении стаи беспризорных собак на 12-летнюю девочку.

— Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании, — сообщили в ведомстве.

В социальных сетях местные жители пишут, что проблема с регулированием численности бродячих собак поднималась уже давно. Причем собаки бегают стаями возле детских садов и школ.

Стая собак возле гимназии в Нерюнгри Источник: Саида Сайтарлы / @nerungri_chat| Telegram











— Гимназия № 2 и рядом детский сад «Энергетик». Сегодня утром шла, а там кучка собак задирали друг друга. Проблема всего Нерюнгринского района. Почему люди в своем городе должны ходить и бояться? Животное есть животное. Неизвестно, что у них в мозгах собачьих. Кинутся, не кинутся — никто не знает. Их не должно быть в городе, спокойно разгуливающих, — считает Саида Сайтарлы.

Жительница поселка Чульман поделилась видео, где стая собак выбегает со двора детского садика «Буратино». Она утверждает, что видео сняла два дня назад, 5 октября.

По факту происшествия прокуратура организовала проверку Источник: Инна / @nerungri_chat| Telegram

Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту нападения на ребенка безнадзорных собак.

— Будет дана оценка причинам и условиям причинения вреда здоровью ребенка, надлежащего исполнения органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев, — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В свою очередь проверку начал и Следком Якутии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.