В Новосибирске пропал 12-летний мальчик — розыск по фото

Подросток вышел из дома и пропал Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, lizaalert_novosib/vk.com











В Новосибирске пропал 12-летний Климентий Пузыревский. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

По информации волонтеров, мальчик исчез в Октябрьском районе. 7 октября он вышел из дома и пропал.

Рост подростка составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы темно-русые, стрижка у ребенка короткая.

В день исчезновения мальчик был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, светло-серые кроссовки с черными вставками, с собой у подростка черный рюкзак с цветным принтом.

Мальчик пропал 7 октября Источник: lizaalert_novosib/vk.com











Новосибирцев просят сообщать любую информацию о мальчике по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112.

В сентябре в Новосибирске пропали двое мальчиков 12-лет. Их нашли живыми.