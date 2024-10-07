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Происшествия В Новосибирске пропал 12-летний мальчик — розыск по фото

В Новосибирске пропал 12-летний мальчик — розыск по фото

Местонахождение подростка неизвестно с 7 октября

2 479
8 комментариев

Подросток вышел из дома и пропал

В Новосибирске пропал 12-летний Климентий Пузыревский. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

По информации волонтеров, мальчик исчез в Октябрьском районе. 7 октября он вышел из дома и пропал.

Рост подростка составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы темно-русые, стрижка у ребенка короткая.

В день исчезновения мальчик был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, светло-серые кроссовки с черными вставками, с собой у подростка черный рюкзак с цветным принтом.

Мальчик пропал 7 октября

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о мальчике по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112.

В сентябре в Новосибирске пропали двое мальчиков 12-лет. Их нашли живыми.

Обновлено.

В пресс-службе «ЛизаАлерт» сообщили, что заявка на поиск мальчика поступила на горячую линию отряда 7 октября.

— Как сообщают заявители, в этот же день ребенок вышел из своего дома в Октябрьском районе и пропал. Где сейчас находится мальчик, не известно, — сообщили в организации.

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Комментарии
8
Татьяна 53
50 минут
Пусть найдётся мальчик и с ним всё было в порядке.
Гость
43 минуты
Родители, покупайте GPS трекеры для детей. Плюс смарт часы. Плюс телефон. Отслеживайте их через приложения. часы можно снять, телефон потерять, GPS трекер на эти случаи вшивайте в обувь под стельку и чтобы Киндер не знал о нём.
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