В Новосибирске пропал 12-летний мальчик — розыск по фото

В Новосибирске пропал 12-летний Климентий Пузыревский. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
По информации волонтеров, мальчик исчез в Октябрьском районе. 7 октября он вышел из дома и пропал.
Рост подростка составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы темно-русые, стрижка у ребенка короткая.
В день исчезновения мальчик был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, светло-серые кроссовки с черными вставками, с собой у подростка черный рюкзак с цветным принтом.
Новосибирцев просят сообщать любую информацию о мальчике по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112.
В сентябре в Новосибирске пропали двое мальчиков 12-лет. Их нашли живыми.
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В пресс-службе «ЛизаАлерт» сообщили, что заявка на поиск мальчика поступила на горячую линию отряда 7 октября.
— Как сообщают заявители, в этот же день ребенок вышел из своего дома в Октябрьском районе и пропал. Где сейчас находится мальчик, не известно, — сообщили в организации.