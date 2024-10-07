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Происшествия Умер спустя несколько часов: Lexus насмерть сбил пешехода на новосибирской трассе

Умер спустя несколько часов: Lexus насмерть сбил пешехода на новосибирской трассе

Авария произошла после полуночи

2 789
14 комментариев

ДТП произошло на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар

В Ордынском районе Новосибирской области в смертельном ДТП погиб пешеход. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ по региону.

Сегодня, 7 октября, ночью в 00:47, по предварительной информации, 57-летний водитель Lexus GX-470 ехал по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны поселка Ордынское в сторону Карасука. На 199-м километре водитель наехал на пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.

61-летнего пострадавшего доставили в больницу. Около 5 утра мужчина скончался от полученных травм.

Автомобиль без номеров насмерть сбил пешехода в Новосибирской области. Авария произошла 6 октября примерно в 05:00 в городе Куйбышеве.

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Комментарии
14
Гость
51 минута
куда дед шел в час ночи ?!?!
Гость
31 минута
и о5 без номеров! а ГАИ в НСО есть или нет?!
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