Умер спустя несколько часов: Lexus насмерть сбил пешехода на новосибирской трассе

ДТП произошло на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар Источник: ГАИ Новосибирской области











В Ордынском районе Новосибирской области в смертельном ДТП погиб пешеход. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ по региону.

Сегодня, 7 октября, ночью в 00:47, по предварительной информации, 57-летний водитель Lexus GX-470 ехал по трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар со стороны поселка Ордынское в сторону Карасука. На 199-м километре водитель наехал на пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.

61-летнего пострадавшего доставили в больницу. Около 5 утра мужчина скончался от полученных травм.