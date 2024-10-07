«С ходу вырубили хозяйку»: появилось видео из новосибирского киоска, где недовольные покупатели напали на владельцев

Мужчины втроем зашли в киоск, начали требовать сигареты, которые в магазине не продают, после оскорбляли девушку и устроили драку Источник: владелица магазина











Владельцы новосибирского киоска «Пивопровод» на улице Ельцовская, 7/2, которых избила компания из трех мужчин, поделились кадрами с видеокамер, установленных в магазине. На видео заметно, как один из нападавших бьет женщину в лицо, после она падает на пол.

Судя по кадрам, перед закрытием в магазин зашла компания из трех мужчин, покупатели взяли пиво и попросили сигареты. Продавец объяснила им, что сигарет в их киоске нет и никогда не было. Агрессии девушка не проявляла, но ее ответ не понравился одному из компании.

— Ты зарабатываешь те деньги, которые я приношу сюда. Ты должна нас принимать, как гостей. Слушай, ты еще молодая, ты еще не выросла, ты всего лишь здесь продавец, никто, кроме продавца, — заявил мужчина.

После двое из них выходят на улицу, внутри остается один из нападавших и говорит девушке, что она ведет себя по-хамски. После своей речи третий мужчина тоже вышел на улицу.

Посмотрите, как компания вела себя в магазине, в конце один из мужчин ударил владелицу в лицо Источник: владелица магазина

О том, что было дальше, редакции НГС рассказал другая продавщица, которая не работала в эту смену. Оставшись в магазине, одна сотрудница позвонила владельцу, рассказав всё, что произошло. До закрытия магазина оставалось несколько минут.

Владельцы приехали и на пути в магазин встретили компанию недовольных покупателей и сделали замечание компании, тогда их начали избивать. Спасаясь от агрессивных мужчин, хозяева забежали внутрь своего магазина и закрыли дверь. Но через время в дверь постучали, хозяева решили, что это полиция, открыли, но на пороге стояли те же агрессивные клиенты.

— Они практически с ходу вырубили хозяйку, из-за удара в лицо она потеряла сознание, упала на кафельный пол, — объясняет один из продавцов. — Хозяин кинулся ей на помощь, в этот момент продавец увидела, что приехали сотрудники Росгвардии, она рванула открывать дверь.

Продавец отмечает, что нападавшие хотели скрыться, но в дверях их поймали сотрудники Росгвардии. Сейчас владелец киоска находится в больнице, ему предстоит операция из-за травмы ноги, говорит сотрудница, а хозяйка прошла судмедэкспертизу.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.