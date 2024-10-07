Тело мальчика достали спустя день: подробности трагедии с утонувшими 14-летним подростком и его дядей

Новосибирские спасатели раскрыли подробности трагедии с утонувшими 14-летним мальчиком и его дядей. Бабушку, которая бросилась помогать тонувшим, удалось спасти, тело дяди нашли сразу, тело мальчика — спустя один день.
Как сообщили в паблике «Аварийно-спасательная служба» в социальной сети «ВКонтакте», трагедия произошла 5 октября в селе Отрадном Куйбышевского района.
— На глазах очевидцев утонули мальчик 14 лет и мужчина 37 лет. Спасатели достали женщину 55 лет, которая запуталась в сетях, — сообщили спасатели.
По словам местных, мальчик с дядей поехали проверять сети, но лодка перевернулась.
Пострадавшую бабушку удалось достать из водоема, ее передали бригаде скорой помощи. По данным местных, женщина в больнице.
— Спасатели провели поиск на акватории с применением «кошек», обнаружено тело мужчины.
6 октября спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда нашли тело мальчика.
Недавно в Маслянинском районе Новосибирской области у Суенгинского водопада утонул 13-летний подросток. По словам очевидца, мальчик отдыхал у водоема с отцом и дядей.