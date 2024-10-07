Тело мальчика достали спустя день: подробности трагедии с утонувшими 14-летним подростком и его дядей

Тело дяди достали сразу, тело подростка — спустя один день Источник: Аварийно-спасательная служба / Vk.com











Новосибирские спасатели раскрыли подробности трагедии с утонувшими 14-летним мальчиком и его дядей. Бабушку, которая бросилась помогать тонувшим, удалось спасти, тело дяди нашли сразу, тело мальчика — спустя один день.

Как сообщили в паблике «Аварийно-спасательная служба» в социальной сети «ВКонтакте», трагедия произошла 5 октября в селе Отрадном Куйбышевского района.

— На глазах очевидцев утонули мальчик 14 лет и мужчина 37 лет. Спасатели достали женщину 55 лет, которая запуталась в сетях, — сообщили спасатели.

По словам местных, мальчик с дядей поехали проверять сети, но лодка перевернулась.

Трагедия произошла в селе Отрадном в Куйбышевском районе Источник: Аварийно-спасательная служба / Vk.com











Пострадавшую бабушку удалось достать из водоема, ее передали бригаде скорой помощи. По данным местных, женщина в больнице.

— Спасатели провели поиск на акватории с применением «кошек», обнаружено тело мужчины.

6 октября спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда нашли тело мальчика.