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Происшествия Тело мальчика достали спустя день: подробности трагедии с утонувшими 14-летним подростком и его дядей

Тело мальчика достали спустя день: подробности трагедии с утонувшими 14-летним подростком и его дядей

Родственники перевернулись на лодке в Новосибирской области, когда проверяли сети

4 145
22 комментария

Тело дяди достали сразу, тело подростка — спустя один день

Новосибирские спасатели раскрыли подробности трагедии с утонувшими 14-летним мальчиком и его дядей. Бабушку, которая бросилась помогать тонувшим, удалось спасти, тело дяди нашли сразу, тело мальчика — спустя один день.

Как сообщили в паблике «Аварийно-спасательная служба» в социальной сети «ВКонтакте», трагедия произошла 5 октября в селе Отрадном Куйбышевского района.

— На глазах очевидцев утонули мальчик 14 лет и мужчина 37 лет. Спасатели достали женщину 55 лет, которая запуталась в сетях, — сообщили спасатели.

По словам местных, мальчик с дядей поехали проверять сети, но лодка перевернулась.

Трагедия произошла в селе Отрадном в Куйбышевском районе

Пострадавшую бабушку удалось достать из водоема, ее передали бригаде скорой помощи. По данным местных, женщина в больнице.

— Спасатели провели поиск на акватории с применением «кошек», обнаружено тело мужчины.

6 октября спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда нашли тело мальчика.

Недавно в Маслянинском районе Новосибирской области у Суенгинского водопада утонул 13-летний подросток. По словам очевидца, мальчик отдыхал у водоема с отцом и дядей.

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Комментарии
23
10436257
1 час
Сети. Понятно.
трям-брям
40 минут
Браконьерство до добра не доводит.
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