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Дядя и племянник погибли в Новосибирской области

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Происшествия «Бабушка побежала их спасать»: дядя и 14-летний племянник погибли в Новосибирской области

«Бабушка побежала их спасать»: дядя и 14-летний племянник погибли в Новосибирской области

Следственный комитет начал проверку

4 063
7 комментариев

По сообщению местных жителей, дядя с племянником были рыбаками

В Новосибирской области в селе Отрадном Куйбышевского района утонули 14-летний парень и взрослый мужчина. Как рассказали в следственном комитете по региону, трагедия произошла 5 октября.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, — добавили в пресс-службе СК.

Информация о происшествии появилась в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во «ВКонтакте».

— Дядя и племянник перевернулись. Это увидела бабушка, побежала их спасать и сама в сетях запуталась. Оба утонули, дядя и племянник. Бабушку в реанимации откачали, — написал в комментариях местный житель.

Корреспондент НГС написала комментаторам, чтобы узнать подробности, но на момент публикации ответа не было.

Если вам что-то известно о происшествии, свяжитесь с нами

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В августе в Речкуновской зоне отдыха рядом с Бердском найдено тело мужчины. Его достали местные жители.

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Комментарии
10
Мон@шка60+
14 минут
Браконьерили что ли? Разве можно ловить рыбу сетями?
Гость
25 минут
Слава богу, хоть бабушка жива. Сколько уже случаев, когда лезут спасать и гибнут все. Почему идут в лодках без спасательных жилетов? Так хоть какой то был шанс.
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