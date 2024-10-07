«Бабушка побежала их спасать»: дядя и 14-летний племянник погибли в Новосибирской области

В Новосибирской области в селе Отрадном Куйбышевского района утонули 14-летний парень и взрослый мужчина. Как рассказали в следственном комитете по региону, трагедия произошла 5 октября.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, — добавили в пресс-службе СК.
Информация о происшествии появилась в группе «Новости дня Каинск Барабинск» во «ВКонтакте».
— Дядя и племянник перевернулись. Это увидела бабушка, побежала их спасать и сама в сетях запуталась. Оба утонули, дядя и племянник. Бабушку в реанимации откачали, — написал в комментариях местный житель.
Корреспондент НГС написала комментаторам, чтобы узнать подробности, но на момент публикации ответа не было.
В августе в Речкуновской зоне отдыха рядом с Бердском найдено тело мужчины. Его достали местные жители.