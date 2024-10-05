«Показывал половые органы»: мужчина приставал к девочке у школы — он попал на видео

Инцидент произошёл в школьном дворе Источник: Читатель НГС











Мужчина приставал к ребёнку рядом с одной из школ на улице Белинского. Об этом НГС сообщила мать одного из родителей. Инцидент, произошедший днём в четверг, обсуждают в школьном чате.

— Во дворе школы мужчина приставал к школьнице, показывал свои половые органы. Мужчина с залысиной, в коричневой расстёгнутой куртке, с животом, — описывают человека.

Предположительно, мужчина попал на видео — его успела снять сама девочка перед тем, как сбежала.

На кадрах видно взрослого мужчину Источник: Читатель НГС

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.