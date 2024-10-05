НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

ю-з.

 758мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Пожар на Бориса Богаткова

Бесплатные мейн-куны
Сверхдоходы у курьеров
Лайфхаки для уютного дома
Таксисты уходят в тень
Кто живёт в «Радуге Сибири»
Новости в Telegram
Происшествия «Показывал половые органы»: мужчина приставал к девочке у школы — он попал на видео

«Показывал половые органы»: мужчина приставал к девочке у школы — он попал на видео

Школьницу напугал странный мужчина

2 647
35 комментариев

Инцидент произошёл в школьном дворе

Мужчина приставал к ребёнку рядом с одной из школ на улице Белинского. Об этом НГС сообщила мать одного из родителей. Инцидент, произошедший днём в четверг, обсуждают в школьном чате.

— Во дворе школы мужчина приставал к школьнице, показывал свои половые органы. Мужчина с залысиной, в коричневой расстёгнутой куртке, с животом, — описывают человека.

Предположительно, мужчина попал на видео — его успела снять сама девочка перед тем, как сбежала.

На кадрах видно взрослого мужчину

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

В начале сентября полиция начала проверку поста в соцсети об извращенце в трамвае.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Татьяна 53
1 час
Как много их развелось, совсем страх и стыд потеряли.
Мон@шка60+
28 минут
Какая хладнокровная девочка: сначала на телефон сняла, только потом испугалась.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Марина,48

johngalt,41

Pаvel,36

Alex,48

Прекрасная,47

Евгений,52

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление