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Происшествия «Сильное задымление»: в Новосибирске поднялся столб черного дыма в районе ТЭЦ-5

«Сильное задымление»: в Новосибирске поднялся столб черного дыма в районе ТЭЦ-5

Его заметили около 14:30

1 394
10 комментариев

На месте заметили столб черного дыма

В Новосибирске поднялся столб черного дыма в районе ТЭЦ-5 днем 4 октября. Причины его появления пока неизвестны.

Дым заметили около 14:30.

— Сильное задымление в районе ТЭЦ-5, — рассказал читатель.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» уточнили, что на территории ТЭЦ пожара нет. Возможно, возгорание произошло на соседнем объекте.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

Накануне в дачном поселке Кудряшовский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство. Пожар произошел на улице Зеленой, 23А, где находится пилорама. Пожарные выехали на место в 5 утра и прибыли в 05:10. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Локализовать его удалось в 06:26. Момент возгорания попал на видео.

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Комментарии
11
Татьяна 53
24 минуты
Что ни день, то пожары и взрывы
Мон@шка60+
28 минут
На что только не пойдут, лишь бы не начинать отопительный сезон.
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