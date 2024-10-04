«Сильное задымление»: в Новосибирске поднялся столб черного дыма в районе ТЭЦ-5

В Новосибирске поднялся столб черного дыма в районе ТЭЦ-5 днем 4 октября. Причины его появления пока неизвестны.
Дым заметили около 14:30.
— Сильное задымление в районе ТЭЦ-5, — рассказал читатель.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» уточнили, что на территории ТЭЦ пожара нет. Возможно, возгорание произошло на соседнем объекте.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
Накануне в дачном поселке Кудряшовский в Новосибирском районе загорелось деревоперерабатывающее производство. Пожар произошел на улице Зеленой, 23А, где находится пилорама. Пожарные выехали на место в 5 утра и прибыли в 05:10. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Локализовать его удалось в 06:26. Момент возгорания попал на видео.