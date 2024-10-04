Задержание подозреваемого в педофилии и новое дело экс-чиновника мэрии: главные события 3 октября

Этот день оказался богат на события Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в Новосибирске и области происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационных порталов. Но уследить за всем не так просто. В этом дайджесте НГС собрал пять самых интересных событий, которые произошли 3 октября.

В Новосибирской области стартовал осенний призыв

Осенний призыв в армию начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Как сообщил военный комиссар региона, повестки будут вручаться либо лично под подпись, либо заказным письмом.

— Планируется набрать порядка 2,5 тысяч призывников, что соотносится с уровнем призыва в прошлом году, — сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Музей бересты топит кипятком в Новосибирске

Трубу с кипятком прорвало в здании на улице Свердлова, 21, — там находится уникальный музей «Сибирская береста». Известно, что учреждение топит за последние две недели уже не в первый раз. НГС опубликовал видео с места событий.

Сотни квартир остаются без отопления — карта от жителей Новосибирска

В сентябре в Новосибирске начался отопительный сезон, но в октябре в городе еще остались дома, в которые не пустили тепло. Все адреса, о которых сообщили читатели НГС, мы добавили на карту. Вместе с тем управляющим компаниям приказали запустить тепло во все дома Новосибирска до конца дня 3 октября.

В Новосибирске задержали подозреваемого в педофилии

Оперативные мероприятия прошли 2 октября. Как сообщили в АБ «Гвардия», один из бойцов ГБР узнал о совершенном против половой неприкосновенности 12-летней девочки и по фото опознал мужчину — он учился с сибиряком в школе.

В агентстве заявляли, что подозреваемый был задержан бойцами ГБР «Гвардия» и оперативными сотрудниками полиции. В МВД поясняли, что сотрудники не привлекали к помощи «стороннюю организацию». Силовики задержали подозреваемого в кафе.

На экс-главу департамента мэрии Новосибирска завели новое уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина. Как сообщал источник НГС, экс-чиновника заподозрили в организации преступного сообщества.

Подробности дела раскрыли в прокуратуре. По версии силовиков, чиновник имел сведения о работе семи кладбищ, в том числе о среднемесячном количестве захоронений. Сотрудник мэрии создал преступное сообщество — его участники посетили кладбища и потребовали с работников деньги в качестве взятки для передачи главе департамента.