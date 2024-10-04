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Экс-чиновнику мэрии вменяют создание преступного сообщества на кладбищах

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Происшествия Задержание подозреваемого в педофилии и новое дело экс-чиновника мэрии: главные события 3 октября

Задержание подозреваемого в педофилии и новое дело экс-чиновника мэрии: главные события 3 октября

Рассказываем о пяти событиях, которые произошли в городе

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1 комментарий

Этот день оказался богат на события

Каждый день в Новосибирске и области происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационных порталов. Но уследить за всем не так просто. В этом дайджесте НГС собрал пять самых интересных событий, которые произошли 3 октября.

В Новосибирской области стартовал осенний призыв

Осенний призыв в армию начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Как сообщил военный комиссар региона, повестки будут вручаться либо лично под подпись, либо заказным письмом.

— Планируется набрать порядка 2,5 тысяч призывников, что соотносится с уровнем призыва в прошлом году, — сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Музей бересты топит кипятком в Новосибирске

Трубу с кипятком прорвало в здании на улице Свердлова, 21, — там находится уникальный музей «Сибирская береста». Известно, что учреждение топит за последние две недели уже не в первый раз. НГС опубликовал видео с места событий.

Сотни квартир остаются без отопления — карта от жителей Новосибирска

В сентябре в Новосибирске начался отопительный сезон, но в октябре в городе еще остались дома, в которые не пустили тепло. Все адреса, о которых сообщили читатели НГС, мы добавили на карту. Вместе с тем управляющим компаниям приказали запустить тепло во все дома Новосибирска до конца дня 3 октября.

В Новосибирске задержали подозреваемого в педофилии

Оперативные мероприятия прошли 2 октября. Как сообщили в АБ «Гвардия», один из бойцов ГБР узнал о совершенном против половой неприкосновенности 12-летней девочки и по фото опознал мужчину — он учился с сибиряком в школе.

В агентстве заявляли, что подозреваемый был задержан бойцами ГБР «Гвардия» и оперативными сотрудниками полиции. В МВД поясняли, что сотрудники не привлекали к помощи «стороннюю организацию». Силовики задержали подозреваемого в кафе.

На экс-главу департамента мэрии Новосибирска завели новое уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина. Как сообщал источник НГС, экс-чиновника заподозрили в организации преступного сообщества.

Подробности дела раскрыли в прокуратуре. По версии силовиков, чиновник имел сведения о работе семи кладбищ, в том числе о среднемесячном количестве захоронений. Сотрудник мэрии создал преступное сообщество — его участники посетили кладбища и потребовали с работников деньги в качестве взятки для передачи главе департамента.

Всего, как считают силовики, в период с декабря 2019 по май 2024 году экс-чиновник получил через посредника взятку в общей сумме не менее 15,9 миллиона рублей. Кроме него, фигурантами дела оказались еще несколько человек.

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Комментарии
1
Гость
7 минут
💥 И3Bестия СВ0 за 3 октября 💥 от которых cмердят портки Гор. Портальной агентуры и 3A-киевской нечисти - Освобождён город Угледар (ДНР) 👍🎉 ВКС как и всегда доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбито 23 🥩-атаки каkл0-жыв0тныxx (7 под Курском), - в минусе - более 2385* украинских 🐷🐷 (300 под Курском). Всего >558,6* тыс. с 04.06.23, из них >19850 под Курском, - разбито >79* ед. боевой и авто техники (13 под Курском). Всего >28,3 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 2 таnка, 10 боевых бронемашин, 27 артсистем и 7 станций РЭБ/КББ, - поражены 146 объектов и скоплений сил врага, включая 10 полевых складов БК, 2 цеха по выпуску БПЛА и множество объектов энергетики, - ПВО сбиты - 144 БПЛА, 5 реакт. снарядов и 4 ракеты, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС по тылам противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победы у России каждый день, а главная всё ближе! 👍 - Судьба IIIkyлъ-проБлyaDEй печальна, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИВAТЬ после содеянного. 🔸 Встретил где Гор-Портного Чужого, 0TРi3Dи его от души! 👊🤪💀 Негоже в Новосибирске и дальше терпеть филиал мочевинского ЦИПCo ❗ +
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