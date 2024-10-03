«Животных очень любит»: серийным похитителем кенгурят оказался «странный мальчик» — что о нём известно

Похитителя задержали Источник: МВД России











Вечером 3 октября в подмосковном городе Королёве обнаружили последнего пропавшего кенгуренка, Кроша. За судьбой пушистика следила вся страна. Кареглазый малыш исчез из зоопарка в Ярославле в ночь на 27 сентября, через три дня еще двое кенгурят пропали из парка птиц в Калужской области.

Похитителем называют 31-летнего Ивана Некрасова из Вологодской области. Во время задержания выяснилось: это молодой человек с необычной внешностью, у него низкий рост, детское лицо и высокий голос. Портал 76.RU публикует эксклюзивные подробности.

Видео допроса Ивана Источник: Ирина Волк / T.me

«Странный мальчик»

По данным нашего источника в вологодской полиции, Иван — тихий, почти нелюдимый человек. В последние годы он поселился в бабушкином деревянном доме в селе Тарногский Городок Вологодской области. Жил один — ни родителей, ни жены.

— Молодой человек необщительный, на своей волне, сотрудников полиции всегда избегал. В местах антиобщественных элементов не появлялся, алкоголем не злоупотребляет, не курит. Он стоит на учете у психиатра, — поделился инсайдер 76.RU.

Местные в селе привыкли к особенностям внешности Ивана: между собой его называют карликом.

— Странный мальчик, родители есть, но с ним не проживают. У него особенности роста, он детской внешности. Он выглядит как ребенок.

31 год, а выглядит как ребенок. источник 76.RU в Вологодской полиции

Соседка Ивана в беседе с 76.RU рассказала, что похититель не работал и, вероятно, не имел образования.

Сумка с крокодилом

Четыре года назад молодой человек напугал полицию крокодилом Гошей: Иван принес в отдел сумку с рептилией. На тот момент он был под условно-досрочным освобождением, поэтому просил у полиции перевода в другой регион.

— Он попросил письменного разрешения на перемену места жительства. Полицейским сказал, что хочет переехать в Сочи. <…> Со слов Ивана, в связи с наступлением холодов он озаботился состоянием рептилии. Условий для содержания крокодила в неволе обеспечить не мог, — сообщали в местной полиции в 2020-м.

Иван удивил полицейских сумкой с крокодилом Источник: УМВД России по Вологодской области / Vk.com











Правда, рептилию изъяли Источник: УМВД России по Вологодской области / Vk.com











По данным полицейских, Иван был судим за кражи.

«Собак выгуливал вечерами»

По словам местных сотрудников полиции, у парня с детской внешностью было много животных, в основном кошек и собак, породистых и дворняг. Кого-то из питомцев он даже приносил на лечение в местную ветеринарную станцию.

— Животных на самом деле любит, у него собака недавно бойцовской породы была, неоднократно граждане обращались, что он ходит с этой собакой по Тарноге, — рассказали в полиции.

Односельчане поговаривают, что Иван не всегда был ласков с животными.

— Насчет кошек слышала — топил, про собак не могу утверждать. Он собак выгуливал вечерами, команды старался какие-то давать. Я не видела, чтобы он кого-то сильно обижал. Но люди говорят, что да, бывало, — рассказала в беседе с 76.RU соседка Ивана.

Тем не менее, по словам жителей села, с животными Иван был гораздо ближе, чем с людьми. Он здоровался с соседями, но разговоров не вел.

Массовое исчезновение кенгурят

В ночь на 27 сентября в Ярославле из вольера исчез любимец горожан — кенгуренок Крош. В ярославском зоопарке заявили, что пушистый малыш сам выбраться не мог, случившееся может быть похищением.

Спустя три дня в полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, неизвестный перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер, забрал малыша и был таков.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали с поличным на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка.

— В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В ближайшее время Ивану должны избрать меру пресечения. Он проходит по делу о краже с проникновением, в полиции подозревают его в краже Кроша и двух кенгурят из Калужской области.