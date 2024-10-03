«Назначены судебно-медицинские экспертизы»: тела двух детей нашли на Алтае — их мать в больнице

Следователи работают на месте происшествия Источник: СУ СК РФ по Алтайскому краю











В одном из домов Алтайского края без признаков жизни нашли тела двух детей 15 и 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 3 октября в городе Славгород. Их мать в бессознательном состоянии госпитализировали в медучреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неисправное печное отопление и отравление угарным газом.

— В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего. С целью установления точной причины смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы, — сказано в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края уточнили, что мать детей госпитализировали в стационар. Сейчас в надзорном ведомстве проводят проверку.

— По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка исполнения законодательства о безнадзорности несовершеннолетних, причин и условий произошедшего, — заявили в ведомстве.