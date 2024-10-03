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Происшествия Водитель Mini Cooper влетел в припаркованные автомобили в Новосибирске — пострадали четыре машины

Водитель Mini Cooper влетел в припаркованные автомобили в Новосибирске — пострадали четыре машины

20-летний парень отказался проходить медицинское освидетельствование

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17 комментариев

Авария произошла на улице Саввы Кожевникова

Сегодня, 3 октября, ночью в Кировском районе произошло массовое ДТП на улице Саввы Кожевникова. ДТП случилось около 00:10.

По данным пресс-службы ГАИ, 20-летний водитель автомобиля Mini Cooper без удостоверения ехал со стороны Обского переулка в сторону улицы Комсомольской. Рядом с домом на улице Саввы Кожевников, 13 водитель не справился с управлением и въехал в припаркованные автомобили.

Mini Cooper влетел в Fiat Ducato, который врезался в Rydwan. Последний был с прицепом, который врезался в машины Toyota Carina и Toyota Fielder.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mini Cooper. Ему понадобилась медицинская помощь.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 20-летний парень отказался. В отношении водителя составили протокол за отказ от выполнения требований о прохождении медицинского освидетельствования (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ). Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штрафы в размере 30 тысяч рублей. Водителя доставили в участок для дальнейшего разбирательства.

На прошлой неделе, 26 сентября, в центре Новосибирска произошло массовой ДТП с участием Porsche, Kia и двух Huyndai.

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Комментарии
20
Светлана В-ва
42 минуты
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 20-летний парень отказался- почему нет принудительно? Это же лазейка для нарков.
Grape Reflection 🍇
32 минуты
Предложат карьеру водителя на СВО
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