Водитель Mini Cooper влетел в припаркованные автомобили в Новосибирске — пострадали четыре машины

Авария произошла на улице Саввы Кожевникова Источник: ГАИ по Новосибирску











Сегодня, 3 октября, ночью в Кировском районе произошло массовое ДТП на улице Саввы Кожевникова. ДТП случилось около 00:10.

По данным пресс-службы ГАИ, 20-летний водитель автомобиля Mini Cooper без удостоверения ехал со стороны Обского переулка в сторону улицы Комсомольской. Рядом с домом на улице Саввы Кожевников, 13 водитель не справился с управлением и въехал в припаркованные автомобили.

Mini Cooper влетел в Fiat Ducato, который врезался в Rydwan. Последний был с прицепом, который врезался в машины Toyota Carina и Toyota Fielder.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mini Cooper. Ему понадобилась медицинская помощь.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 20-летний парень отказался. В отношении водителя составили протокол за отказ от выполнения требований о прохождении медицинского освидетельствования (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ). Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штрафы в размере 30 тысяч рублей. Водителя доставили в участок для дальнейшего разбирательства.