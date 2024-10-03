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Происшествия Новосибирцы, летевшие на Камчатку, приземлились в Хабаровске

Новосибирцы, летевшие на Камчатку, приземлились в Хабаровске

Самолету помешал туман в Петропавловск-Камчатском

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Самолет Новосибирск — Петропавловск-Камчатский посадили в Хабаровске. В аэропорту на Камчатке помешали неблагоприятные метеоусловия, а точнее туман.

О посадке на запасном аэродроме сообщили в телеграм-канале аэропорта Хабаровск. Самолет, следующий рейсом S75249, должен был вылететь в 10:30 по местному времени.

В Новосибирске рейс авиакомпании S7 Airlines отправился в Дубай с задержкой более чем на 8 часов. В пресс-службе авиакомпании S7 Airline объяснили, что самолет отправился в аэропорт назначения после разрешения Росавиации.

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