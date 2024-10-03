Новосибирцы, летевшие на Камчатку, приземлились в Хабаровске

Самолет Новосибирск — Петропавловск-Камчатский посадили в Хабаровске. В аэропорту на Камчатке помешали неблагоприятные метеоусловия, а точнее туман.
О посадке на запасном аэродроме сообщили в телеграм-канале аэропорта Хабаровск. Самолет, следующий рейсом S75249, должен был вылететь в 10:30 по местному времени.
В Новосибирске рейс авиакомпании S7 Airlines отправился в Дубай с задержкой более чем на 8 часов. В пресс-службе авиакомпании S7 Airline объяснили, что самолет отправился в аэропорт назначения после разрешения Росавиации.