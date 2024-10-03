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Происшествия «Ее могли похитить»: пропала дочь Любови Успенской

«Ее могли похитить»: пропала дочь Любови Успенской

Случившееся связывают с выступлениями девушки в ДНР и ЛНР

631
6 комментариев

Певица вторые сутки не может найти дочь

Пропала дочь Любови Успенской, 34-летняя Татьяна Плаксина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил активист и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

— Обращаюсь ко всем руководителям силовых структур. Только что мне позвонила Любовь Успенская и сообщила, что у нее пропала дочь. Допускаем такую мысль, что ее могли похитить в связи с ее командировками в ДНР и ЛНР, — передал Бородин.

Он также записал видеообращение, в котором сказал, что дочь Успенской «могли вывезти из страны». У Бородина есть еще одна версия случившегося, о которой он готов сообщить только полиции.

Активист передал, что Татьяну не могут найти уже вторые сутки.

Обновлено.

Любовь Успенская прокомментировала случившееся. Певица вернулась после гастрольного тура и обнаружила вещи и мобильный телефон дочери дома, поэтому экстренно поспешила начать ее поиски.

— У меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли.

Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы. Помогите, тот, кто, может быть, видел или знает что-нибудь о ней, пожалуйста, любая информация поможет нам! — заявила Любовь Успенская изданию StarHit.ru.

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Комментарии
6
Grape Reflection 🍇
51 минута
Богатые тоже плачут
Гость
35 минут
ой.. не верю. врут они всё эти артисты.
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