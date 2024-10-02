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Происшествия «Побили палкой, закидали камнями»: сибирячка заявила о нападении подростков на родственника

«Побили палкой, закидали камнями»: сибирячка заявила о нападении подростков на родственника

Полиция проводит проверку

811
11 комментариев

О происшествии девушка рассказала в соцсетях

Жительница Новосибирска заявила о нападении нескольких подростков на ее пожилого родственника. О происшествии она сообщила в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел сегодня днем на улице Красноуфимская в Советском районе. Она уточнила, что родственники обратились в полицию.

— Несколько подростков побили палкой, закидали камнями и облили газировкой моего дедушку, — заявила сибирячка.

НГС обратился к автору поста, чтобы узнать подробности происшествия, но девушка не ответила на сообщение корреспондента. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту сообщили, что заявление поступило в отдел полиции.

— В отдел полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску заявление поступало. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

В конце сентября в сети заявили, что на двух детей напала группа из четырех подростков. Они направлялись в магазин.

Если вы знаете подробности происшествия, просим связаться с НГС

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
11
Grape Reflection 🍇
34 минуты
Вишь как "разговоры о важном" на них действуют...
Гость
32 минуты
подрастают детки яжемамок
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