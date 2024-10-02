«Побили палкой, закидали камнями»: сибирячка заявила о нападении подростков на родственника

О происшествии девушка рассказала в соцсетях Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Жительница Новосибирска заявила о нападении нескольких подростков на ее пожилого родственника. О происшествии она сообщила в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел сегодня днем на улице Красноуфимская в Советском районе. Она уточнила, что родственники обратились в полицию.

— Несколько подростков побили палкой, закидали камнями и облили газировкой моего дедушку, — заявила сибирячка.

НГС обратился к автору поста, чтобы узнать подробности происшествия, но девушка не ответила на сообщение корреспондента. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту сообщили, что заявление поступило в отдел полиции.

— В отдел полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску заявление поступало. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.