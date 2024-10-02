«Вышел из дома и не вернулся»: волонтеры ищут 16-летнего парня из Казани — он может быть в Новосибирске

Молодой человек пропал 28 сентября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Татарстан, vk











В Республике Татарстан пропал 16-летний Карим Нургалиев. Как сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт», парень может быть в Новосибирской области.

— Место пропажи: город Казань, Республика Татарстан — город Новосибирск, Новосибирская область, — объяснили волонтеры. — с 28 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно.

Как сообщили НГС в пресс-службе отряда, заявка на поиск подростка поступила специалистам накануне, 1 октября. Парень вышел из дома и не вернулся.

— Пропавший может находиться в Новосибирской области, поэтому заявка в работе на два региона. В данном случае помогут свидетельства, которые мы сможем отработать и подтвердить, либо исключить возможность нахождения пропавшего на территории Новосибирской области, — сообщили НГС в отряде.

Парень вышел из дома и не вернулся Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Татарстан, vk











Рост молодого человека составляет 173 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темные, глаза карие. Парень был одет в серую куртку, черные джинсы и черные кроссовки, с собой у него черный рюкзак. Известно, что подросток носит очки.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о парне по телефону горячей линии 8(800)-700-54-52 или по номеру 112.