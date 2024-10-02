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Новосибирцы заявили, что таксист протаранил три машины на Юбилейном

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Происшествия «Ты что творишь?»: новосибирцы заявили, что таксист протаранил три машины на Юбилейном — видео с водителем

«Ты что творишь?»: новосибирцы заявили, что таксист протаранил три машины на Юбилейном — видео с водителем

Инцидент произошел на улице Объединения

1 169
12 комментариев

Инцидент произошел на улице Объединения

В Новосибирске заявили, что водитель такси повредил несколько автомобилей в Калининском районе. Видео произошедшего появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black» в среду, 2 октября.

Инцидент произошел в районе дома №42 по улице Объединения — здание находится на территории жилмассива Юбилейный. В сообщении сказано, что водитель протаранил три автомобиля, когда пытался покинуть двор.

В сети опубликовали видео с места произошедшего. На кадрах видно, как такси двигается по асфальту вблизи других автомобилей.

Место происшествия снял на видео очевидец

—Только что проехал таксист, застрял, — говорит автор видео. —Ты нормальный? Ты что творишь?

На следующем видео автор подходит к таксисту. Он спрашивает, как зовут водителя машины, а также указывает на ДТП.

— Ты три машины помял, — сказал мужчина на видео.

НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска с просьбой прокомментировать данные. В пресс-службе сервиса «Яндекс.Go» сообщили НГС, что знают о ситуации.

— По нашим данным, во время инцидента водитель был не на заказе. Служба поддержки уже связалась с водителем для уточнения деталей ДТП. Сейчас водителю ограничен доступ к заказам до выяснения всех деталей происшествия, — сообщили в организации.

Недавно в Новосибирске произошло массовое ДТП. Там столкнулись четыре автомобиля.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
12
Гость
56 минут
Не ну если не заказе , это в корне меняет дело. Бонусом "Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО" - гуляй ,рванина.
Гость
45 минут
Доброе утро сограждане! Вы в целом как? У меня не очень самочувствие сегодня, возможно простудился, а возможно скоро ласты склею. А в остальном все хорошо. Авы как на жизнь смотрите, с позитивом? Здоровье в порядке? а деньги есть?
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