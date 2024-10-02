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Происшествия «Упали сразу пять собак»: романтическая прогулка новосибирской пары закончилась возле опасного озера на Горском

«Упали сразу пять собак»: романтическая прогулка новосибирской пары закончилась возле опасного озера на Горском

Животные скулили, зовя на помощь

2 558
15 комментариев

Озеро находится внизу холма, на котором стоит ЖК «Панорама»

В искусственное озеро возле жилого комплекса «Панорама» в горском микрорайоне Новосибирске упали собаки и не могли выбраться самостоятельно, их спасли местные жители. Об этом НГС рассказала местная жительница Алёна.

Инцидент, по словам девушки, произошёл 1 октября. Вечером сибирячка и её молодой человек решили прогуляться и услышали, что кто-то скулит. Звук доносился из воды.

— У нас под окнами горнолыжная трасса, а внизу какой-то искусственный водоём. Оказалось, собаки туда упали, сразу пять. Парень побежал через забор по склону, чтобы попытаться спасти их. Потом какой-то мужчина ещё мимо проходил, я ему рассказала, что происходит, он тоже туда побежал. В общем, с большим трудом, но всех вытащили, — рассказала НГС Алёна.

Сибирячка отметила, что собаки, судя по всему, соскользнули, так как покрытие вокруг водоёма достаточно скользкое. Сделать фото на месте происшествия девушке не удалось, потому что было темно. Как только животных вытащили — они сразу разбежались.

— Собаки, похоже, были бездомные, у пары из них были бирки на ушах, — добавила девушка.

Корреспондент НГС позвонил в управляющую компанию «Брусника. Управление домами», которая обслуживает ЖК «Панорама». Там объяснили, что озеро не является частью жилого комплекса, им владеет муниципальная спортивная школа по горнолыжному спорту и сноуборду. Дозвониться до учреждения редакции не удалось.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, кто контролирует озеро. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как из заброшенного дома в Новосибирске спасли пса — его избивали.

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Комментарии
16
трям-брям
33 минуты
"— Собаки, похоже, были бездомные, у пары из них были бирки на ушах, — добавила девушка." - если есть бирки, значит, за этих собак кто-то несёт ответственность. Или я ошибаюсь?
lexxxer
1 минута
В детстве купались на этом карьере. Нет там скользких склонов. И никто туда не падал. Только прыгали с обрыва, который назывался самоубийка
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