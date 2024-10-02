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Происшествия «Упал на арматуру»: мертвого мужчину нашли в яме в Новосибирске

«Упал на арматуру»: мертвого мужчину нашли в яме в Новосибирске

Следователи начали проверку

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17 комментариев

Как мужчина угодил в яму — пока неизвестно

Сегодня утром, 2 октября, в раскопанной яме на улице Объединения обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Автор фото предположил, что погибший оступился и пропорол грудь куском торчащей арматуры, — говорится в сообщении канала.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что по данному факту организована проверка.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на территории Калининского района Новосибирска. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — объяснили в надзорном ведомстве.

Ранее НГС писал, что спасатели нашли тело пропавшего в Новосибирске мужчины.

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Комментарии
17
274444392
11 минут
Всё идёт по плану! Сокращение населения продолжается всеми средствами.
275239151
23 минуты
А вчера новость была тоже, кстати, из Калининского района, на ул. 25 лет октября еще мужик в такую же яму упал, правда без трагических последствий. Прорабов на на копателей не хватает! Но кто-то должен сесть за халатность. Почему ямы не огорожены как следует? Почему все начинают шевелиться только после того, как кто-то травмируется или погибнет?
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