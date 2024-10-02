«Упал на арматуру»: мертвого мужчину нашли в яме в Новосибирске

Сегодня утром, 2 октября, в раскопанной яме на улице Объединения обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Автор фото предположил, что погибший оступился и пропорол грудь куском торчащей арматуры, — говорится в сообщении канала.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что по данному факту организована проверка.
— Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на территории Калининского района Новосибирска. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — объяснили в надзорном ведомстве.
Ранее НГС писал, что спасатели нашли тело пропавшего в Новосибирске мужчины.