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Пропал 11-летний мальчик — его можно узнать по родинке на лбу

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Происшествия В Новосибирске пропал 11-летний мальчик — его можно узнать по родинке на лбу

В Новосибирске пропал 11-летний мальчик — его можно узнать по родинке на лбу

О ребенке ничего не известно с 1 октября

497
2 комментария

О мальчике ничего неизвестно сутки

В Новосибирске пропал 11-летний школьник Иван Бондаренко. Он ушел из дома 1 октября.

О пропаже ребенка сообщили в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте». Известно, что ребенок пропал в Кировском районе. Рост мальчика 150 сантиметров, плотное телосложение, волосы русые, глаза карие. Особая примета — родинка на лбу. Школьник был одет в темно-зеленую кофту с камуфляжным принтом, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Подробности пропаж ребенка неизвестны

Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения пропавшего мальчика, то сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

В конце сентября на Алтае пропал 35-летний Сергей Алымов он переехал в регион из Новосибирска. На выходных он заходил к жене в больницу, а после этого отправился на рыбалку. Мужчина присылал жене фото улова, а затем перестал выходить на связь.

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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Вспомните фото детей его возраста из СССР! Радостные улыбки и счастье! А сейчас?? Суровые пацанчики уже во взрослой жизни двигаются на районе!
Гость
2 минуты
Взгляд измученный...
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