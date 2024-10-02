В Новосибирске пропал 11-летний мальчик — его можно узнать по родинке на лбу

О мальчике ничего неизвестно сутки Источник: «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» / «ВКонтакте», Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске пропал 11-летний школьник Иван Бондаренко. Он ушел из дома 1 октября.

О пропаже ребенка сообщили в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте». Известно, что ребенок пропал в Кировском районе. Рост мальчика 150 сантиметров, плотное телосложение, волосы русые, глаза карие. Особая примета — родинка на лбу. Школьник был одет в темно-зеленую кофту с камуфляжным принтом, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Подробности пропаж ребенка неизвестны Источник: «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» / «ВКонтакте»











Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения пропавшего мальчика, то сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.