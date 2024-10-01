Пьяный водитель КАМАЗа опрокинул груду металлических труб на дорогу в Новосибирске

В ДТП никто не пострадал Источник: ГАИ по Новосибирской области











Водитель КАМАЗа опрокинул огромные металлические трубы на проезжую часть. Инцидент произошел на кольце на площади Труда днем 1 октября. Как сообщили в ГАИ по Новосибирску, в аварии никто не пострадал.

В отношении водителя составили административный протокол Источник: ГАИ по Новосибирской области











Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили, что водитель управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, его ранее лишили водительских прав.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.