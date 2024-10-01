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Происшествия Пьяный водитель КАМАЗа опрокинул груду металлических труб на дорогу в Новосибирске

Пьяный водитель КАМАЗа опрокинул груду металлических труб на дорогу в Новосибирске

У мужчины нет водительских прав

1 678
23 комментария

В ДТП никто не пострадал

Водитель КАМАЗа опрокинул огромные металлические трубы на проезжую часть. Инцидент произошел на кольце на площади Труда днем 1 октября. Как сообщили в ГАИ по Новосибирску, в аварии никто не пострадал.

В отношении водителя составили административный протокол

Прибывшие на место сотрудники ДПС выяснили, что водитель управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, его ранее лишили водительских прав.

В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в центре Новосибирска произошло жесткое ДТП, в котором девушка-пассажир вылетела из машины на дорогу.

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Комментарии
24
28131500
1 час
А утром его никто не проверил перед выходом на работу? И начальство конечно не в курсе, что прав он лишён давно?
5260357
1 час
А работодателя для выяснения причин бухого водилы без прав опросить не хочет ни кто?
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