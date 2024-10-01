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Происшествия Врачи оценили состояние пострадавших на птицефабрике под Новосибирском

Врачи оценили состояние пострадавших на птицефабрике под Новосибирском

В строящемся здании рухнули перекрытия

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Состояние сибиряков — стабильное

Строители, которые пострадали при обрушении на птицефабрике «Улыбино» под Новосибирском, пошли на поправку. Об этом НГС рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

— Состояние стабильное. Пациенты переведены из отделения реанимации в профильные отделения, — сообщили в олбастном Минздраве.

Напомним, что инцидент случился в Искитимском районе 27 сентября — произошло обрушение перекрытий строящегося здания на территории птицефабрики «Улыбино». В результате ЧП пострадали трое строителей — их госпитализировали в больницу. Вчера представители областного Минздрава сообщали, что состояние мужчин оценивается как тяжёлое.

Представители птицефабрики от комментариев отказались.

Ранее НГС писал о том, как житель Новосибирска впал в кому после удара током.

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