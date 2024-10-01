Врачи оценили состояние пострадавших на птицефабрике под Новосибирском

Строители, которые пострадали при обрушении на птицефабрике «Улыбино» под Новосибирском, пошли на поправку. Об этом НГС рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
— Состояние стабильное. Пациенты переведены из отделения реанимации в профильные отделения, — сообщили в олбастном Минздраве.
Напомним, что инцидент случился в Искитимском районе 27 сентября — произошло обрушение перекрытий строящегося здания на территории птицефабрики «Улыбино». В результате ЧП пострадали трое строителей — их госпитализировали в больницу. Вчера представители областного Минздрава сообщали, что состояние мужчин оценивается как тяжёлое.
Представители птицефабрики от комментариев отказались.
Ранее НГС писал о том, как житель Новосибирска впал в кому после удара током.