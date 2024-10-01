«Детей распустили по домам»: в Тогучине эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе

Учеников и работников МБОУ СШ № 3 в Тогучине эвакуировали из-за сообщения о заложенной в школе бомбе. На место выезжали кинологи с собакой, никаких взрывных устройств они не обнаружили.
Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября, в МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №3».
Как рассказала НГС директор школы Марианна Волошина, сообщение о минировании по телефону принял один из сотрудников образовательного учреждения.
— В это время были занятия. Были эвакуированы порядка 370 человек. Проверка проходила достаточно долго, была вызвана собака, все здание обошли, все проверили, детей распустили по домам. Сегодня школа работает в штатном режиме.
По указанному адресу выезжали сотрудники отдела МВД России по Тогучинскому району.
— Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В январе эвакуировали учеников школы № 137 в Железнодорожном районе Новосибирска. Причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на первом этаже в коридоре и библиотеке.