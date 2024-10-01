«Детей распустили по домам»: в Тогучине эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе

На место происшествия были вызваны кинологи с собакой Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Учеников и работников МБОУ СШ № 3 в Тогучине эвакуировали из-за сообщения о заложенной в школе бомбе. На место выезжали кинологи с собакой, никаких взрывных устройств они не обнаружили.

Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября, в МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №3».

Как рассказала НГС директор школы Марианна Волошина, сообщение о минировании по телефону принял один из сотрудников образовательного учреждения.

— В это время были занятия. Были эвакуированы порядка 370 человек. Проверка проходила достаточно долго, была вызвана собака, все здание обошли, все проверили, детей распустили по домам. Сегодня школа работает в штатном режиме.

По указанному адресу выезжали сотрудники отдела МВД России по Тогучинскому району.

— Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.