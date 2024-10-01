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В Тогучине эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе

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Происшествия «Детей распустили по домам»: в Тогучине эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе

«Детей распустили по домам»: в Тогучине эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе

Звонок о минировании остановил уроки, на место вызвали кинологов

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3 комментария

На место происшествия были вызваны кинологи с собакой

Учеников и работников МБОУ СШ № 3 в Тогучине эвакуировали из-за сообщения о заложенной в школе бомбе. На место выезжали кинологи с собакой, никаких взрывных устройств они не обнаружили.

Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября, в МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №3».

Как рассказала НГС директор школы Марианна Волошина, сообщение о минировании по телефону принял один из сотрудников образовательного учреждения.

— В это время были занятия. Были эвакуированы порядка 370 человек. Проверка проходила достаточно долго, была вызвана собака, все здание обошли, все проверили, детей распустили по домам. Сегодня школа работает в штатном режиме.

По указанному адресу выезжали сотрудники отдела МВД России по Тогучинскому району.

— Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В январе эвакуировали учеников школы № 137 в Железнодорожном районе Новосибирска. Причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на первом этаже в коридоре и библиотеке.

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Комментарии
3
Гость
43 минуты
Кто-то домашку не сделал.
Гость
39 минут
Какой ужас Эстония и Финляндия- закрывают для наших судов наглухо хождение на случай угрозы со стороны России- МИД- \ Лаврову\- ничего не осталось как признать в ООН- = Это суверенное право Финляндии блокировать залив= Я считаю- это= Перебор=- не годно наш земной шарик кроить на куски- он весь наш общий-
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