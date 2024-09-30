«Выхватил ключи и начал распускать руки»: грузчик объяснил, из-за чего произошла драка с недовольным клиентом

Инцидент произошел на Коммунистической, 48 Источник: Максим / 2ГИС











Водитель новосибирской грузовой компании «Грузовичкоф» Амир, которого клиент обвинил в избиении, рассказал свою версию событий. По словам мужчины, первым драку начал клиент, так как ему не понравилось, что ранее обговоренная сумма доставки выросла.

— Человек заказал услугу грузоперевозки с улицы Новой, 35. У клиента также было два промежуточных адреса на Коммунистической, 48 и Орджоникидзе, 47. Доехав до первого адреса, я подошел к клиенту, сказал, что у вас идет дополнительное время, потому что мы ехали с Верх-Тулы, и нужно доплатить за дополнительное время. Полная сумма доставки на все адреса вышла 9940 рублей, — объяснил Амир (попросил не указывать его фамилию).

По словам мужчины, клиента это не устроило, поэтому она начал оскорблять грузчиков и звонить операторам, обвинять их в обмане.

— Так прошло минут 10, я подошел к клиенту и сказал: «Давайте 7800, изначально сумму, которую вы обсудили, мы здесь всё выгрузим, и всё». На что клиент согласился, перевел деньги. Я сел в машину, чтобы позвонить в центр и предупредить операторов об этой ситуации. Внезапно клиент подошел к моей машине, открыл дверь и выдернул ключи из замка зажигания, — рассказал водитель.

По словам сибиряка, он несколько раз попросил мужчину вернуть ключи, на что тот отказался, а после и вовсе напал на Амира.

— Он начал себя агрессивно вести, начал руки распускать, после этого расшиб мне губу, и уже потом мои ребята, естественно, заступились за меня, — рассказал мужчина.

Как сообщил мужчина, после инцидента он обратился в больницу и полицию. Копии документов есть в наличии в редакции НГС.

— По данному инциденту уже начато внутреннее расследование. Мы также тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и предоставили всю необходимую информацию в рамках официального запроса для скорейшего решения ситуации, — сообщили в грузовой компании «Грузовичкоф».

Ранее житель Новосибирска Роман Рогачев заявил, что его избили грузчики и водитель компании «Грузовичкоф». Причиной избиения сибиряк называет недопонимание касательно стоимости услуг. Как отметил мужчина, изначально ему назвали одну сумму, но в итоге водитель потребовал с него больше. Когда сибиряк отказался платить больше обговоренной суммы, на него набросились водитель и два грузчика.