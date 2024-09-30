«Я уже стою, чуть не плачу»: в поселке Красная Сопка хоронят погибших от отравления детей — онлайн-трансляция

— Я уже стою, чуть не плачу. Да бросьте вы [версию с отравлением дихлофосом]. У меня дочь как раз детский врач, она принимала. Дыхание у них чистое было, [при отравлении дихлофосом] они бы задыхались, а так всё нормально было. А тут рвота была, даже поноса у них не было, и обессилились — обезвоживание, видимо, началось. Черт его знает, я не медик, но факт, что нет, это не отрава, никто их не травил. Чего-то сами они съели, но только не дихлофос. При дихлофосе перехватило бы дыхание. Да надо у тех ребят спрашивать, которые откачивали, со скорой приезжали там. Врачи и то были в шоке, такого не может быть сразу — шесть человек с одного семейства. Это жуть конечно. И не пельмени, тут бы полдеревни легло уже, — рассказал житель Александр.