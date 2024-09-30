«Я уже стою, чуть не плачу»: в поселке Красная Сопка хоронят погибших от отравления детей — онлайн-трансляция

В понедельник, 30 сентября, в поселке Красная Сопка простятся с погибшими от отравления детьми. Их похоронят на местном кладбище. Деньги собрали местные власти и жители. На месте трагедии работают корреспонденты NGS24.RU.
Детей похоронили на кладбище в Красной Сопке. Всю организацию взяли на себя местные власти, а жители собрали деньги.
— Я уже стою, чуть не плачу. Да бросьте вы [версию с отравлением дихлофосом]. У меня дочь как раз детский врач, она принимала. Дыхание у них чистое было, [при отравлении дихлофосом] они бы задыхались, а так всё нормально было. А тут рвота была, даже поноса у них не было, и обессилились — обезвоживание, видимо, началось. Черт его знает, я не медик, но факт, что нет, это не отрава, никто их не травил. Чего-то сами они съели, но только не дихлофос. При дихлофосе перехватило бы дыхание. Да надо у тех ребят спрашивать, которые откачивали, со скорой приезжали там. Врачи и то были в шоке, такого не может быть сразу — шесть человек с одного семейства. Это жуть конечно. И не пельмени, тут бы полдеревни легло уже, — рассказал житель Александр.
Жители поселка рассказывают, что семья никогда ни в чем не нуждалась, дети были сыты и одеты. Местные возмущены комментариями в интернете.
— Они у сестры были [после больницы], они не могли в доме находиться. У каждого свое, но бичами они никогда не были, это уже чушь собачья. Всегда сытые, чисто одетые всегда. Дети не пропускали [занятия]. Это уже просто у людей версии, сейчас будут всякую ерунду собирать. Ну какие бичи? Ну у каждого свои условия. А вы соберите сейчас четверо детей в школу. Какие условия могут быть? Она почти до декретного пахала, — рассказала жительница.
Катафалки с гробами поехали на кладбище. Жители поселка идут следом, провожая в последний путь. Традиционно на земле разбросали еловые веточки.
— Всякую чушь говорят. В Красной Сопке я ничего не слышала, а вот в интернете — люди не знают и пишут что попало, всякую чушь собирают [про отца]: что дети неродные, все его дети, какие-то кредиты он набрал, детей решил убить — это чушь собачья. А в деревне ничего плохо про них не говорят, все хорошо отзываются. Да они хорошие семьи: и брат у него живет, и сестра, — рассказала жительница поселка.
Накануне похорон мы собрали в один материл всё, что известно о страшной трагедии. Прочитать можно тут.
Жители поселка соболезнуют семье, в которой погибли четверо детей. На прощание они несут венки и детские игрушки.
Глава поселка Олег Пономарев рассказал NGS24.RU, что всю организацию похорон взяли на себя местные власти.
— Район всё сделал, и сельсовет участие полностью принял, помогаем. Родственники пока ни в чем не нуждаются, вопросов нет, все вопросы решаются на месте. Собраны деньги. Родственники говорят, что хватит даже на памятник хороший и оградку. Собирал район, все сельсоветы в районе и жители. Сумму я не знаю, потому что шло напрямую родственникам, — рассказал Пономарев.