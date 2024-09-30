Гремели взрывы, люди прыгали из окон, погиб человек. В Москве загорелся крупный ЖК: видео

Момент взрыва попал на видео Источник: «ЖК „Селигер Сити“» / Telegram

В жилом комплексе «Селигер Сити» в Москве случился сильный пожар. Вспыхнули квартиры с пятого по восьмой этаж, сообщили в МЧС столицы.

По словам очевидцев, на месте ЧП раздались несколько взрывов. Происходящее сняли на видео.

Местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва Источник: shot_shot / t.me

Люди пытались спастись, выпрыгивая из окон, их ловили с помощью одеял.

— Спасены пять человек. Пострадали два жильца, в том числе ребенок, — передали в МЧС России.

Источник: msk1_news / t.me

Спасатели сообщили, что нашли тело погибшего при разборе завалов.

Источник: «ЖК „Селигер Сити“» / Telegram

Газовые баллоны, как предполагают жители соседних домов, могли находиться в одной из квартир из-за ремонта — с помощью них рабочие хотели натянуть потолок. Накануне соседи видели, как в подъезд дома затаскивают газовые баллоны. Однако официально эта информация не подтверждена.

На дороге возле ЖК перекрыли движение. Местным пришлось ломать ворота, чтобы пустить машины пожарных и скорые на территорию ЖК.